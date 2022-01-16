疫下失業情況嚴重　社企「高薪」聘基層婦女製「志氣花茶」

年關將至，但疫情未止，百業蕭條之下，基層家庭首當其衝。社企共廚家作近日推出的賀年禮盒，由一班「微型創業家」製作多款手工烘焙食品及雞尾酒等等，他們有部分是基層失業者、頑疾康復者或照顧者、追夢一族等等。社企又以比最低高資高出一倍的薪金，聘用一班在東涌、天水圍地區的基層婦女製作「姐姐志氣茶」，希望與大家歡度新年的同時，也讓基層婦女的生活能有所改善。



失業基層婦女化身「共廚姐姐」，巧手製作獨一無二的養生茶飲。（呂諾君攝）

基層創業門檻極高，共廚家作提供持牌食物製造廠、資源及培訓，為福利機構、基層及對烹調料理有熱忱的人士提供實現夢想的舞台，並打好社區網絡。在實現「全民造Boss」的五年間，他們孕育出逾百個成熟飲食品牌，同時也聘請受疫情影響失業或收入大減的婦女。除了包裝營養餸菜包，今次失業基層婦女亦化身「共廚姐姐」，巧手製作獨一無二的養生茶飲，當中包括黑豆玫瑰茶、奇異果青檸茶、薑檸雪梨茶、蘋果山楂苦瓜茶及菠蘿椰子薄荷茶。

加入工作兩年有多、50來歲的阿清育有一名15歲的兒子，她居於東涌，以往在飲食業中任兼職，「疫情下冇叫我哋返工，但我平時都鍾意煮嘢食，嚟呢度做可以幫補下家計。」阿清指，在這裏除了認識到東涌街坊，也有來自天水圍的婦女，「次次做都開心，一邊做嘢一邊講笑，大家都真係似姊妹咁。」她又指，以往曾參與煮餸包，亦會與同事們在工作過後一起煮飯聯誼，在工作期間更學到不少知識，「健康飲食、多菜少肉，例如煮鯖魚，我哋本身唔鍾意食，但原來營養師話好有益。」

共廚家作發展總監陳嘉惠。（呂諾君攝）

共廚家作發展總監陳嘉惠指，機構在天水圍和東涌均有服務鏈，社工同事見到區內有很多需要幫助的基層，形容疫情下最首當其衝的必然是基層市民，「佢哋平時都係只得最低工資，根本只係剛好夠用，儲唔到錢，疫情下要停工，佢哋就真係完全冇錢。」她指，疫情下很多人失業或開工不足，而基層婦女更難找到工作，今次嘗試推出花茶，以60至100元的時薪聘請「共廚姐姐」，是希望能滿足她們的日常基本需要外，也能有較快樂的生活，「雖然唔係話日日有工開，但至少希望佢哋收到時會開心。」



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