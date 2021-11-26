婦女照顧者當油漆義工替人解難　關注組織：盼為其製造me-time

每當到下班時間，人們只想回到家中休息，然而一眾照顧者卻要無時無刻候命，鮮有喘息機會。有關注婦女組織表示，曾有婦女照顧者因太累不小心睡着，而感到內疚，又認為自己應把所有時間都用在家庭上，這種心態或會對他們的個人狀態造成影響。關注組織希望透過讓照顧者學習油漆技能，替他們製造me-time同時，亦希望他們學有所成後，化身義工隊，幫助有需要的人修補牆身。有婦女義工在協助老戶主修補牆壁後，感到滿足，形容行動對別人及自己都有裨益。



立邦油漆x婦女中心－油漆義工隊計劃由立邦（香港）油漆及香港婦女中心協會今年6月開始籌辦，一隊全數由婦女照顧者組成的油漆義工隊。計劃分為兩部分，義工需要先接受由油漆師傅提供為期約4個月的培訓課程，了解油漆的基本技巧及正確工序。學有所成後，才步入第二階段，協助有需要人士修補牆身，個案則由協會和油漆師傅共同物色，並以華富邨作試點，計劃至今已有4戶人士受惠。

老戶主受牆身剝落困擾多年

獨居華富邨的黃婆婆（化名）便是其中一名受惠戶主。她指7年前，家中的廁所牆壁便一直剝落，更有沙石持續掉落，影響日常使用。起初黃婆婆向房屋署求助，惟署方派員兩次上門查看後，卻告訴她只有在石屎剝落至出現鐵枝時，他們才能協助提供相應工程處理，即表示現時情況只能由戶主自行處理。黃婆婆遂到五金行購買工具，打算自行修補牆身，然而年邁的她獨力進行工程時不但吃力，更發生意外，她曾使用人字梯進行油漆工序時，不慎踏空跌到，需要休養接近兩個月。

惟在工程完成後，家中沙石掉落的情況仍然沒有改善，沙石更滿佈在儲物位置及廁紙等地方，影響廁所的衞生，黃婆婆亦無力每天進行清潔，「去個廁所都好唔自在，成日都好擔心會唔會有沙石跌落嚟。一到回南天，又會更易甩」。今年年中，黃婆婆得知協會有免費修補服務後，便隨即報名，「有人幫手好開心，唔使再擔心會甩，佢哋識啲專業知識，可以維持耐啲，而且整嘅過程前後都好乾淨」。黃婆婆亦提到，由於華富邨已落成多年，很多年輕時遷入的住戶已變成長者，大多沒有能力自己處理家中牆身問題，希望未來能有更多人受惠。

婦女義工從修補牆身中重拾自信

幫助黃婆婆進行修補牆身是婦女義工雪梨和Linda。雪梨育有一女，平時除了儀容課導師的工作外，其餘時間都放在家庭上。以往工作中，雪梨鮮有接觸和油漆工程有關的技巧，見到協會有油漆課程便放手一試，「我覺得個活動出發點係好嘅，可以學嘢又可以去幫人」。雪梨坦言，在課程中由搬東西的正確姿勢，以至批灰的整個過程都需要重新學習。

令雪梨最深刻的是油漆工程中最初的工序，「我估唔到連開油罐都要學。平時見啲師傅都係一下就開到，但我同其他人開咗十幾分鐘都開唔到。開唔到罐即係開唔到工啦」。最終，雪梨向導師求助才成功學會開罐技巧。經充份練習後，學有所成的雪梨便成為義工隊的一員，為有需要的人提供服務。雪梨對整個過程亦感到滿意：「戶主都好熱情，會鼓勵同肯定我哋，會同我哋講：『嘩好靚吖』」。

另一名義工便是曾經是全職照顧者的Linda。在接觸正確的油漆知識前，她也會每年自行翻新住處的鐵閘，「之前以為買油去補就可以，但原來唔係，有分好多工序，亦都有分底油、面油同護牆寶呢啲」。經4個月培訓後，Linda學會油漆技巧，「修補前後個分別好大，好似整容前後，將牆啲窿填滿，之後變得好靚仔」。她認為幫助有需要的人，例如一些獨居長者，對他們和自己均有得益，受惠者能獲得較好的居住環境，她們則能從中獲得信心。

從事油漆行業14年的Ben（右）是雪梨和Linda的油漆導師。（香港婦女中心協會提供圖片）

從事油漆行業14年的Ben是雪梨和Linda的油漆導師。Ben所在的公司立邦一直希望透過進行義務社區工作推廣大眾對油漆知識。他形容油漆工作對體力的需求大，行業一般以男士作主導，但他接觸婦女學員後，令自己的想法也有所改變，「一開始佢哋嘅掌握唔多，但練到嘅工藝唔差。其實佢哋都有能力去做，而做出嚟嘅效果都令我好驚喜」。他認為學員十分投入及主動，女性進行事前的準備工作及事後的清潔均比較細心，希望自己日後有機會繼續進行培訓工作。

香港婦女中心協會負責計劃社工清兵希望透過計劃為婦女照顧者製造自己的放風時間。（曾鳳婷攝）

香港婦女中心協會負責計劃社工清兵表示，婦女照顧者是社會上需要關注的一群，她們往往把精力投放在家庭上，鮮有留意自身的狀況。但她們也會感到迷失以及透不過氣的情況，甚至有婦女形容自己因太累不小心睡着，而未有把時間全部投放在家庭上而感到內疚。清兵觀察到這群婦女照顧者欠缺「Me-time」，故希望透過計劃為她們製造自己的放風時間，希望婦女能在計劃中意識到社區也是屬於自己，其實她們也有能力幫助他人，從中確定自我的存在價值。清兵提到，協會其中一個中心鄰近華富邨，他們發現不少居民對於修補牆身的需求大，故以這個舊屋邨作為試點，在幫助婦女同時，亦能回饋社會。