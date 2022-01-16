本地品牌研發銀織滅毒重用口罩　一秒消滅99%新型冠狀病毒

近日Omicron變種病毒在社區爆發，引起恐慌，令市民更注意口罩的質素，有本地品牌成功研發出銀織滅毒可重用口罩，一秒內可抑制及消滅99%引致COVID-19的SARS-CoV-2病毒，保障佩戴者及身邊的人的健康。



本地品牌InnoTier成功研發出銀織滅毒可重用口罩，於去年4月獲美國佛羅里達州First Quality Laboratory測試認證，一秒內可抑制及消滅99%引致COVID-19的SARS-CoV-2病毒。當布料接觸到空氣中或人體排出的濕氣時，該口罩會釋出帶正電子的銀離子，破壞帶負電子的病毒細菌膜層，阻止病毒細菌複製，達致殺菌效果，而銀線專利技術亦不會出現塗層剝落的情況，確保銀離子不會被吸入，避免影響人體。

而該口罩的測試報告亦顯示，經過200次洗滌後，仍可保持抑制及消滅病毒功能，其觸感舒適的滅毒銀織布，可令口罩有效除臭、防靜電、防UPF50+紫外線及採用符合熱力學設計，亦配合可調校鼻樑位及耳繩長度，即使長時間佩戴口罩仍可保持舒適。

InnoTier創辦人林曉盈（Juliana）表示，疫情持續，人們愈來愈關注標榜健康、高效能的衞生產品。（受訪者提供圖片）

InnoTier創辦人林曉盈（Juliana）表示，疫情持續，人們愈來愈關注標榜健康、高效能的衞生產品，故希望出產結合科技、功能與可持續性於一身的產品，為社會和地球出一分力。她形容產品有來自英國的研發專利技術團隊、美國商業合作夥伴的物料供應，以及設於亞洲地區包括中國及越南的製造基地，而且得到多項國際認證，希望為用家帶來信心。