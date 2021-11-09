比利時研究指口罩含致癌物　港化學工程師：毋須恐慌　可勤換口罩

比利時國家衛生研究院（Sciensano）早前公布研究結果，發現口罩樣本含有潛在可致癌物二氧化鈦（Titanium Dioxide）。歐盟委員會強調，目前無確實證據顯示合成口罩會有致癌風險，呼籲民眾繼續戴口罩。

不過，到底可謂二氧化鈦？有化學工程師表示，二氧化鈦可「美白」纖維，故在日常生活很常見，例如廁紙、紙張等，若口罩存在二氧化鈦，估計意指口罩的白色背面。

雖然口罩與口鼻接近，但他認為市民無須過份恐慌，因相信口罩使用的二氧化鈦不多，並估計口罩纖維破損才有機會吸入，而不少口罩是即棄，市民未必長時間使用，相信只要勤換口罩即可。



受新冠肺炎影響，口罩已成為市民的必須品。（廖雁雄攝）

包括可重用口罩或外科口罩

比利時國家衛生研究院上月表示，經測試後，發現合成材料製造的口罩樣本含有二氧化鈦，故建議需要更多研究，在有最終證據前，應限制在口罩使用二氧化鈦。而該研究的作者之一曾向《路透社》表示，他們在大部份普遍使用的口罩中發現二氧化鈦粒子，包括可重用或單次使用的紡織口罩、外科口罩等。

不過，比利時高級衛生委員會（ Belgian Superior Health Council）發言人又指，當中潛在的健康風險，並未超越口罩防止感染新冠肺炎的好處。歐盟委員會亦說，目前無確實證據顯示合成口罩會有致癌風險。

新冠肺炎去年爆發初期，本港曾出現口罩荒，甚至有人為口罩通宵排隊。（資料圖片/李澤彤攝）

二氧化鈦常見於白色物品

化學工程師李浩基表示，二氧化鈦很常見，例如白色油漆、香口膠、廁紙、紙張、防曬霜等，都會加入二氧化鈦，「幾乎你所有見到白色嘅嘢，都有二氧化鈦存在。」他說，若口罩存在二氧化鈦，應意指口罩的白色背面，將纖維由其他顏色變成白色。

相信份量不多 建議勤換口罩

李浩基說，由於口罩接近口鼻，若口罩的纖維破損，當二氧化鈦脫落時，呼吸時便可能吸入肺部。不過他認為市民無須過份恐慌，因相信口罩使用的二氧化鈦不多，故吸入的份量亦不大，加上不少口罩是即棄，市民未必長時間使用，除非口罩的纖維破損，例如長時間磨擦「起毛粒」等，才有機會脫落較多的二氧化鈦，相信只要勤換口罩即可。

他又強調，現時致癌物質分為兩大類，包括已證實的致癌物或可能致癌物，前者有香煙、甲醛等，但二氧化鈦並僅屬可能致癌物，故仍有待證明。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



口罩主要阻隔飛沫 未必需要使用二氧化鈦

李說，二氧化鈦除了使口罩更白淨美觀外，近年聲稱可殺菌的光觸媒口罩，有機會亦使用二氧化鈦。不過他認為，口罩的主要目的是阻隔飛沫，而非美觀或殺菌，質疑是否需要用到二氧化鈦。