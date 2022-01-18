年宵花市取消｜政府向檔主發放特惠金　社區花燈展示料如常進行

因應第五波疫情，政府於上周五（14日）公布延長防疫措施。當中年宵花市等新春活動需要停辦。西貢區議會房屋、規劃及環境委員會今日（18日）討論年宵後續安排，食環署表示，現正陸續安排全數退還攤位租用費用，並會向受影響檔主發放租金百分之五十的特惠金。民政事務署則指社區燈飾的設則未有計劃取消。



花商預早訂花 取消年宵血本無歸

西貢區議會房屋、規劃及環境委員會今日召開會議，討論取消年宵花巿的續後安排，議員均對年宵花市停辦感到關注。委員會主席方國珊表示，年宵突然停辦對於一眾花農的影響甚大，政府所發放的特惠金僅為九牛一毛，「有好過冇賠償啦」。她指出有部分參加年宵的檔主透過內地預早訂花，目前因停辦血本無歸。

方又提到，過年行年宵是市民每年慣常的新春活動之一，但大部分活動告吹，欲向政府部門查詢會否有其他新春節日作替補，讓巿民在新春期間「攞意頭」，讓新一年有好開始。

今（18日）西貢區議會房屋、規劃及環境委員會討論年宵後續安排。委員會主席方國珊表示，年宵突然停辦對於一眾花農的影響大，政府所發放的特惠金僅為九牛一毛，「有好過冇賠償啦」。（方國珊facebook直播截圖）

花燈展示料如常進行

食環署代表指，因上周政府宣布取消年宵，故署方正盡快向受影響檔主退回攤位租用費用及發放租金百分之五十的特惠金。民政事務署回應查詢時指，現時未在計劃取消在社區上的小型燈飾展示，相關場地準備正如常進行中。

早於去年農曆新年前正值第四波疫情，政府一度宣布取消年宵市場，惟相隔11日後卻突宣布恢復年宵市場，惟攤位數目需要減半，在場內只能供應濕貨，當時需要按原來競投數目，重新抽籤安排檔位。

去年11月虎年年宵市場攤位分批公開競投時，食環署公布指，疫情下年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花，同時不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。參加檔販更需要全部接種疫苗，並在年宵開始前48小時自費檢測陰性，市民亦需要在進入場所時掃安心出行，加強檢疫措施，令年宵不至被取消。

今年農曆年宵市場原定在1月26日（下周三）至2月1日舉行，涉及維園、深水埗花墟公園等15個地點，共940個攤位，惟政府因應傳播速度更強的變種病毒Omicron走入社區關係，今年虎年年宵市場、新春市場宣布全部取消，不像以往實施攤位減半限人流等做法。

翻查以往康文署對春節專題綵燈展覽的安排，他們會於春節期間在香港文化中心露天廣場或西九龍海濱長廊舉辦綵燈展。每年均會使用不同主題，處處張燈結綵來營造節日喜慶。