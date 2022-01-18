銅鑼灣寵物店Little Boss有職員及顧客確診帶有Delta變種病毒，店內亦有多個倉鼠樣本驗出陽性。漁護署署長梁肇輝今日（18日）表示，全港售賣倉鼠寵物店需停業，而所有倉鼠將「人道處理」，估計要處理的小動物有約2000隻。對此，不少網民表示心痛。有動保人士指，過往不同疫症中都有動物犧牲，是可悲而無奈的常態；但今次政府不是針對涉事商店，反而推至全港寵物店及倉鼠，做法「跳躍」且令人難以理解。



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擴展至處理全港寵物店及巿民飼養倉鼠

據漁護署署長梁肇輝表示，在銅鑼灣Little Boss有11個倉鼠樣本呈初步陽性，而該批次倉鼠是由荷蘭入口，雖然政府仍在調查事件是動物傳人、或是人傳動物，但署方今日宣布，為了「盡快解除潛在風險、完全隔斷倉鼠與市民的接觸」，全港所有出賣倉鼠的寵物店須停業，售賣的倉鼠同樣須進行人道毀滅。事件引起網民不滿，有人批評「要啲小動物做替死鬼」、「又唔見佢殺曬啲帶菌者？」也有人質疑，「一間舖一個員工確診，連其他競爭對手嘅hamster(倉鼠)都要殺？」

而漁護署又稱，希望市民從「保障自己及家人」的角度出發，呼籲交出近期購買的倉鼠；麥志豪則表示，由2003年沙士、到歷時兩年的新冠疫情，多次難關之下，市民學到的是更加珍惜與身邊親友和動物的關係；認為如果見到有人因為今次事件而需遺棄「親朋戚友」，情況是令人難過的。

麥志豪指，在發生疫症時，動物要犧牲是可悲、無奈的常態，如禽流感殺雞、瘋牛症殺牛。（資料圖片）

愛護動物組織不認同大規模殺鼠做法

NPV非牟利獸醫服務協會主席麥志豪指，在發生疫症時，動物要犧牲是可悲、無奈的常態，如禽流感殺雞、瘋牛症殺牛，「就算𠵱家打疫苗，都係死咗幾百萬隻馬騮（作試驗）先有得打。」麥指出，在Little Boss以外將範圍推至全港寵物店，做法邏輯性不清，而且沒有證據顯示病毒是從倉鼠身上傳出，有可能是環境污染，也有可能「人傳畀倉鼠」，認為應針對Little Boss 及其有關的人士，以至是物流公司、入口過程等等。

愛協發言人回應，對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾，認為相關措施未有關顧動物福利及人與寵物之間的感情和聯繫，愛協會透過不同渠道聯絡漁護署並商討其他可行方案，望漁護署在謹慎考慮不同方案前，切勿採取任何極端措施。

愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物，寵物主人請緊記保持嚴格個人衞生，以保障人寵安全，包括接觸寵物前後，寵物主人應徹底以肥皂或消毒搓手液清潔雙手；切勿親吻寵物，不要向著寵物咳嗽或打噴啑。如出現新冠肺炎病徵，應與動物保持距離。