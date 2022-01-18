銅鑼灣Little Boss倉鼠及大埔貨倉驗出陽性　政府決殺2000小動物

本港新冠肺炎疫情大反彈，近日一名於銅鑼灣寵物店Little Boss工作的23歲女子，確診Delta變種病毒。漁護署今日（18日）表示，銅鑼灣Little Boss內有11個倉鼠樣本對新冠病毒呈初步陽性反應，署方再於該公司位於大埔的倉庫中，多個環境樣本如食物盆等驗出呈陽性反應，而該女店員卻未曾到過，這次亦是全球首次發現有倉鼠確診新冠病毒。



當局決定檢取銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫中所有動物作檢測，再進行人道處理，即殺死有關動物。另外，全港所有出賣倉鼠的寵物店須停業，售賣的倉鼠同樣須進行人道毀滅，估計共涉及2,000隻倉鼠和細小動物。漁護署又呼籲市民如在去年12月22日後曾在本港寵物店購買倉鼠，應交予漁護署進行人道毀滅。



▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



+ 4

龍貓及兔樣本檢測呈陰性

食物及衞生局、漁護署等今日開記者會，交代銅鑼灣寵物店Little Boss出現傳播詳情。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，昨日與漁護署到銅鑼灣Little Boss取環境樣本及動物樣本，亦到該公司大埔工業中心抽取樣本，而部份大埔貨倉的環境樣本，包括動物籠、食物盆樣本呈陽性後，於該中心工作的約20至30名員工要檢疫。

漁護署署長梁肇輝表示，昨日在銅鑼灣Little Boss中抽取125個樣本進行化驗，當中涉及78倉鼠、龍貓及兔，其中11個樣本呈初步陽性，全部陽性樣本均抽取自倉鼠，其他動物樣本暫時陰性，而該批次倉鼠是由荷蘭入口。

▼寵物店Little Boss全線14店停業▼



大埔貨倉共抽取511個樣本，包括龍貓、天竺鼠、倉鼠及兔，現時仍進行檢測中。但由於環境樣本對病毒呈陽性，為減低可能存在的傳播風險，該署將檢取銅鑼灣Little Boss和大埔貨倉中所有動物，再進一步測試，其後會將所有動物進行人道處理，並解釋指「主要係公眾安全、健康風險考慮而行動」。

梁肇輝又稱，全港所有出售倉鼠的寵物店須停業，售賣的倉鼠會檢走並進行檢測，之後再作人道處理；而店內倉鼠以外的其他細小動物，包括龍貓、天竹鼠亦會檢測直至結果陰性和滿意為止。他估計全港有34間可賣倉鼠的寵物店，涉及1,000隻倉鼠；而位於銅鑼灣Little Boss及其大埔倉都有1,000多隻細小動物，粗略估計須處理動物數字約2,000隻，包括倉鼠和細小動物。

梁肇輝又表示，根據紀錄近日有兩個入口批次倉鼠，包括去年12月22日和今年1月7日進口的批次風險較高，分別涉及1,080隻及838隻，均是由Little Boss所屬的公司空運到港。他認為現時資料顯示有可能是由倉鼠或細小動物傳人，「雖然（情況）係世界上比較罕見，不過目前掌握資料下，真係有風險，所以希望盡快切斷可能嘅源頭。」

梁肇輝呼籲，「強烈建議市民若在去年12月22日或之後在香港寵物店買倉鼠，應交漁護署作人道處理」。如倉鼠樣本屬陽性，主人亦須要進行檢疫。他又指，市民不論任何情況，亦不應將寵物棄置街上，該署已設立熱線2691 2269，供市民查詢安排。

漁護署先停再進口 未來或需出口國先做檢測

漁護署亦即時停止倉鼠、以及龍貓等動物進口，亦會檢討這類動物的進口和檢疫要求，包括要求相關國家出口動物前是否要做檢測，以及抵港後是否再進行測試等。梁肇輝提醒飼養寵物人士接觸動物，以及其食物、物品後應洗手；避免親吻動物。市民亦須保持家居環境清潔，如身體不適應避免與寵物接觸；如倉鼠身體有變化，應尋求獸醫意見。

有記者問及當局決定將所有倉鼠人道毀滅，是否太草率及不尊重生命？漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗解釋回應說：「為咗公共衞生同審慎起見，都覺得人道毀滅有關動物係比較安全，亦唔使將病毒傳開去。」

+ 13

至於鼠與鼠之間會否有傳播？薛漢宗指根據文獻及實驗，證明在實驗室中當倉鼠感染新冠肺炎，在鼠群中會傳染；但在自然環境而言，倉鼠感染新冠病毒是世上首次。雖然相關倉鼠批次由荷蘭入口，不過當地在過去12個月，沒有動物群感染新冠病毒。