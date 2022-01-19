殺倉鼠｜區議員指一日接10棄養個案　網民開設救鼠關注組

銅鑼灣寵物店Little Boss店員確診，店內亦有倉鼠樣本驗出帶有新冠病毒，政府昨日（18日）下達「殺鼠令」，決定銷毀約2,000隻倉鼠及細小動物，又呼籲市民交出近期購買的倉鼠以作「人道處理」。有區議員昨日發帖呼籲切勿棄養，指必要時可與其聯絡找義工幫忙，未料到短短一天內已接獲至少十宗個案；也有網民開設「救救倉鼠關注組」，以集合義工和群眾力量「救得一隻得一隻」。



▼1.19 市民向漁護署交出倉鼠作人道毁滅▼

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政府的「殺鼠令」引起不少反對，但同時也有不少倉鼠主人為了家人健康，選擇放棄倉鼠。除了有倉鼠關注組織指已接獲約60宗棄養，大埔區議員何偉霖也表示，辦事處接獲至少十宗相關個案，當中有部分人稱倉鼠是朋友所棄的，也有人戴着手套拿倉鼠來，他勸喻不果下，只能將倉鼠轉介其他動物義工，也有部分正由他們的義工照顧。何又指，今天稍後時間仍會有人帶鼠前來。

何認為，政府在未有數據支持下稱倉鼠帶有病毒，變相造成恐慌，強調本身家養的倉鼠，除非家中有人帶病，否則是沒有機會感染的，希望大家能尊重生命，因寵物猶如家人，「你會唔會咁對自己家人丫？」

面對這一波倉鼠棄養潮，有網民開設「救救倉鼠關注組」，由昨晚到今午已有近5,000成員加入，也紛紛有義工留言表示可以幫忙的數量、地點等等。群組中又提到，如果大家在街上遇到棄鼠，可以先用高身紙箱或膠箱裝起，用紙碎墊住底部，再用小碟提供食物及水，又提醒大家倉鼠不能濕水，救鼠後即使無法長養，都可交予義工。此外，也有人發起網上聯署，促請漁護署以其他可行方法取代對倉鼠進行人道毀滅。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

