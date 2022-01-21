殺倉鼠｜小主人送走心愛寵物哭斷腸 父母如何陪伴孩子面對離別

因應有寵物店倉鼠樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈初步陽性反應，漁農自然護理署（漁護署）2022年1月18日宣布，為減低可能存在的2019冠狀病毒病傳播風險以保障公眾安全，除為涉事寵物店的倉鼠外，並強烈建議市民將2021年12月尾購買的倉鼠交予該署作人道處理。外國有研究證實，在實驗室的環境下，倉鼠一旦感染2019冠狀病毒病，病毒便能夠有效地在受感染的倉鼠群體繁殖及互相傳播，亦因而會大大增加了病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險。

撰文：生死教育學會



小孩要放棄心愛的寵物給當局人道毁滅，對小孩而言有可能是一個具創傷的經歷，父母如何陪伴孩子面對離別？（資料圖片／歐嘉樂攝）

市民形容交出倉鼠是無奈的選擇，掙扎良久亦感不安。有家長表示，倉鼠是贈予兒子做生日禮物，兒子仍未接受倉鼠要被人道毀滅，知道要送走倉鼠便哭得很傷心。當帶同籠子交鼠。兒子「臨攞走都走過嚟搶」，認為倉鼠也有生命，「再買都唔係呢隻」。在送走倉鼠的過程中，兒子哭聲淩厲，哭叫「點解係要送佢走」。作爲家長看到兒子的反應很「心噏」。另一家長指，女兒得知要送走倉鼠後便「喊晒」，更特意寫了「倉倉我愛你」的紙條放在籠子中。

家長可以做的一些小建議

成年人都感覺無奈，對於小孩來說可能更加不知所措。得知小孩要放棄心愛的寵物給當局人道毁滅一事，生死教育學會認為對小孩是一個具創傷的經歷。希望藉此拋磚引玉，討論家長可以做的一些小建議。

一. 小孩面對喪失心愛寵物的心路歷程：

1. 不相信要把寵物送去人道毁滅。不願意接受這事實

2. 生氣、發脾氣、搶回要送走的寵物

3. 難過、哭泣

4. 食欲不振、睡眠質素下降、發惡夢

二. 家長可參考以下幾點，從而協助孩子面對失去寵物的哀傷：

1. 解釋與寵物分開的原因。告知成人也不願意、不開心但又無奈，為了家人的健康，唯有跟從專家的做法。可以說：「我能夠感受到你唔捨得心愛的小倉鼠，我和你一樣都唔捨得。如果你要哭是可以的，我會陪伴着你。」

2. 多聽少說。用心聆聽孩子的感受，用同理心表達家人也有同感。處理不安情緒，加以安慰。擁抱孩子，給予安全感。可以說：「你可以講出你的心情，我會聽你慢慢說；或者畫出嚟，或者其他可以抒發你感情嘅方法，只要唔傷害自己和其他人或破壞物件就可以。」

3. 在過程中，讓他們明白家人可以一起面對困難，減低孤單感。可以說：「雖然以後見唔到小倉鼠，但你對牠的關心不會突然消失的。你還會難過一段時間，我會陪伴你的，和你一起去渡過難受的日子。」

4. 與孩子討論如何處理分離這事實。讓孩子表達內心的愛和不捨。可建議讓孩子為倉鼠拍照、 做一個心意卡給倉鼠。讓倉鼠知道小孩很愛牠，牠的一生雖然短暫卻為他帶來很多開心的時刻。稱讚孩子對倉鼠的付出，及為牠所做的一切事。

5. 大約七歲或以上的兒童才能夠成熟地理解死亡的觀念（死亡的絕對性、永久性和不可逆轉性）。他們或許有很多重複問題，家長要耐心回答，因為他們正在學習喪失這經歷。給予時間與空間，讓傷痛慢慢痊愈。

以上是生死教育學會的一點點提議，大家可按實際情況，家庭的文化等考慮而協助孩子面對失去寵物的哀傷。歡迎大家回應，集思而長智慧，普益大眾。