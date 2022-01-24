梅窩第二期改善工程刊憲　近40年歷史熟食市場將重置大變身

離島遊勝地梅窩，其社區或將出現翻天覆天的變化。「翻新梅窩景貌改善工程」第一期及第二期首階段，分別於2017年及2019年完成，政府日前（21日）刊憲，建議進行第二期第二階段的梅窩改善工程，當中包括興建公眾停車場和巴士總站，以及沿梅窩熟食市場對出海濱興建行人路等等，公眾可於3月22日前提交意見。



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根據運輸及房屋局的文件，該項第7414RO-2B號的工務計劃項目中，建議工程包括了沿現有梅窩熟食市場對出海濱興建行人路；興建行車道、行人路、單車徑；美化市容地帶和單車停泊處、公眾停車場、巴士總站等等；又會暫時封閉現有的梅窩滅火輪碼頭，並於工程期間將之改建為公眾碼頭。

此外，有多處行車道、行人路、單車徑和單車停泊處將會永久封閉，並改建作不同用途，政府又將進行多項附屬工程，包括海堤復修、渠務、水務、街道照明、公用設施、環境美化和機電工程，以及安裝街道裝置和交通輔助設備。在施工期間，當局會視乎情況另行提供臨時通道和實施臨時改道安排，並按需要另行發出公告 。

離島遊勝地梅窩，其社區或將出現翻天覆天的變化。（資料圖片）

Facebook專頁「香港規劃情報」表示，是次工程範圍集中在梅窩碼頭一帶，包括將會把目前三個冬菇亭大排檔、公廁和休憩處改建為樓高兩層的綜合大樓，而有近40年歷史梅窩熟食市場將重置大變身，成為設有16個檔位的美食廣場，食客可以從落地玻璃在用餐時欣賞海邊的景色。至於目前巴士總站，將會變身為大型廣場，周邊會設置露天單車停泊區和露天停車場。