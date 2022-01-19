沙田T4號主幹路設計如過山車路線　居民質疑變飆車勝地增意外風險

沙田市中心地區一帶交通時常出現擠塞。當局曾於2006年刊憲於沙田興建T4號主幹路以舒緩問題，惟當時方案遭到居民反對，最終擱置。去年政府設立新方案後，重推「T4號主幹路」項目，指希望能縮短來往馬鞍山及荃灣、西九龍的行車時間，舒緩區內道路和路口在繁忙時間的交通擠塞問題。有關注團體今日（19日）召開記者會指出，若道路成功建設，其行車隧道出入口貼近附近幼稚園，兩者相距僅4米，亦有居民指出道路設計有別以往左上右落的慣例，加上設計複雜如主題樂園的過山車路線，變相提高發生意外的機會，亦會吸引更多非法賽車活動。



土木工程拓展署的環評報告指出，現時往返馬鞍山地區和荃灣、西九龍的交通，需途經大埔公路（沙田段）及其他沙田區內道路，T4路段擬連接沙田路與青沙公路及城門隧道公路，提供直接連接的繞道，縮短行車時間，並避免車輛途經沙田市中心地區。在走線方面，擬建的T4路段在西端與城門隧道公路和青沙公路連接，新建道路會在城門河道北面，以架空道路形式建造，配合現有行車道的高度；架空道路在跨過城門河道後，會在河道南岸下降，然後在沙田頭村對出的地下以隧道形式通過，再逐漸上升，連接沙田路。

民主思路黃頴灝表示，去年至今，他們接獲不少沙田及大圍居民反映，認為政府在思考如何舒緩新界東北交通擠塞問題時，亦不應忽視工程對附近居民及環境所帶來的破壞，如沉降隱憂、噪音滋擾及保護鷺鳥棲息地等。政府需要和受影響的人士作更深入的溝通，以改善道路方案的可行性，以及為受影響居民作出相應的補償措施。民主思路成員及測量師姚潔凝則提到，運輸學理論已指出，興建越多道路只會帶來更多交通擠塞問題，認為政府應有全面的交通運輸政策，而不是無知地起路。

與幼稚園相距僅4米

溱岸8號居民池先生質疑土木工程拓展署在公眾諮詢會及區議會所展示相關的電腦模擬圖中，有意移除存位於溱岸8號的幼稚園及屋苑平台，並擅自修改屋苑的園林景觀。而被移除的幼稚園及屋苑平台，正正與T4號主幹路僅4米之隔。他提到，道路工程至少興建4年，建設時所使用的範圍亦較落成後大，屆時幼稚園猶如與工程範圍「零距離」，無論工程或日後行車，都會對居民及幼稚園使用者造成莫大影響。

溱岸8號居民池先生質疑土木工程拓展署在公眾諮詢會及區議會所展示相關的電腦模擬圖中，有意移除存位於溱岸8號的幼稚園及屋苑平台，並擅自修改屋苑的園林景觀。（曾鳳婷攝）

此外，池先生亦擔心如果道路接近民居，如發生沉降，影響不可逆轉，屆時亦不知誰人要負上責任。他指出，部分路段設計上有問題，例如路段上加設了西行線支路隧道口，有別以往左上右落的慣例，T4號主幹路是由慢線轉快線再轉支線，變相提高發生意外的機會。為減少意外，當局把該路段（即隧道口外）加劃雙白線，不讓駕駛者轉線，即意味駕駛者若要走支線，在進隧道前便先要靠右，但相關路程短，駕駛者未有足夠反應時間，故會增加入錯線的機會。

一公里內需上下坡10多層樓高度

此外，池先生提到區內非法賽車情況嚴重，雖然過往當局稱有着手打擊，但池先生指每晚仍然有非法賽車問題。他認為T4號主幹路的設計或會成為新飆車熱點，因為在短短約一公里的主要路段，駕駛者需要進行兩次大角度的轉彎，下坡深度39米後，再上斜48米高度，途中更需要四次改變車速，也需要注意路旁豎立的繁複交通標誌，更要留意路面的減速標記。池先生形容，主要路段設計比主題樂園的機動遊戲還要複雜，亦算是全港最高駕駛難度的主幹路，料預計在落成後會吸引更多人非法賽車。

工程料需耗費70億

蔚景園居民屈先生表示，政府在2006年時提出T4號主幹路方案，當時土木工程拓展署曾估計，如不即時興建道路，會令沙田市中心交通擠塞情況惡化，如交通燈位當年等1分鐘，日後要3分鐘才能通過。然而，時至今日，仍未有出現當年當局估計的情況。T4號主幹路方案工程料需耗費70億，但卻未能確保能舒緩目前的交通情況，他認為政府應把公帑適得其所。屈先生提到，今天曾於繁忙時間時到文化博物館一帶視察，未見有交通擠塞情況，預料日後T4號主幹路落成後，會遮蓋文化博物館的外觀，得不償失。

民主思路指，興建道路的位置貼近幼稚園，故T4號主幹路必須要為學童和居民加建足夠的隔音屏障，部門亦應研究改善方案，如設計及採用新走線避免貼近民居，或在主幹道及民居之間提供緩衝區。在整個工程期間需要在沿線屋苑增設多個沉降監察點，並向居民定時報告情況，以減少他們的憂慮。