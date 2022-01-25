捐血者確診血小板輸予病人　捐血站籲市民捐血前檢測求安心

本港疫情大爆發，昨日（24日）紅十字會更發現兩名確診病人曾分別於荃灣和沙田捐血站捐血，而其中一人的血小板已經輸予東區醫院病人。《香港01》記者今日（25日）下午時分曾到沙田捐血站視察，只見該處如常開放，而逗留期間未見有人捐血；有職員表示，除非屬於特定群組需要強制檢測，否則只鼓勵市民在捐血前進行檢測以確保「安心」。



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醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日表示，紅十字會發現兩名確診病人曾捐血，當中一人曾在上周日（16日）在荃灣捐血站捐血，另一人則在上周四（20日）在沙田捐血站捐血，二人均沒有病徵，並通過捐血篩查。當局其後發現前者捐出的血中，其血小板上周三（19日）已予東區醫院一名病人使用。雖然何強調文獻上血液傳播新冠肺炎的個案很少，但仍建議捐血人士提早預約，減低在捐血中心聚集機會，若有不適盡早通知捐血中心。

《香港01》記者今天曾到沙田捐血站視察，只見該處門前貼有告示，提醒曾離港人士、密切接觸者和曾經確診者都需暫緩捐血；而如果捐血後出現發燒等徵狀，應盡快求醫並致電通知中心東值醫護人士。記者在場時並未見到有人捐血，向職員查詢有關檢測的安排時，對方表示如不屬於特定群組，暫時未有強制檢測的安排，但也鼓勵先做檢測再捐血以「求安心」。

此外，呼吸系統專科醫生梁子超早前也表示，新冠病毒經血液傳染的機會低，暫時全球未見有輸血引致傳播的情況，而血液含病毒量低，病毒亦會在發病後一段時間才入血，認為暫時捐血站毋須加強篩檢措施。