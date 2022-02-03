虐畜｜14歳「美容狗」遭三度棄養　除夕綁入尼龍袋丟垃圾站

一頭14歲貴婦狗，早年被視成寵物美容模特兒在店內長期生活，其後獲一名美容師收養，至11歳原主人因個人問題棄養，獲轉介至領養組織獲兩度編配新狗主接走，惟3年後，周一(31日)除夕晚上竟被清潔工發現牠遭綁入尼龍袋，遺棄於屯門掃管笏垃圾站。原本健康的牠，變成骨瘦嶙峋的病狗，出現多項健康問題，需進行手術救治，目前正留醫觀察，動物救援組織稱已報警求助，要求警方查找涉事人將其繩之於法。



疑過飢吞入豬尾骨 緊急施手術取出

涉事的白色貴婦狗年約14歲，名叫Latte，經檢驗後發現多項健康問題，包括嚴重營養不良致腰椎變形彎曲、白內障、口腔嚴重蛀牙、耳朵發炎，並有食道潰瘍跡象，最終進行緊急內窺鏡手術，由醫生夾出一塊直徑大約3.2厘米的豬尾骨，懷疑是過度飢餓吞下所致，目前仍在留院觀察中。

動物救援組織「毛守救援」表示，日前收到一個求助個案，指一名清潔工人在周一(31日)於屯門掃管笏一個偏僻的垃圾站內，發現一個尼龍袋不斷有物體掙扎，由一名路人代為打開，結果發現Latte被困在袋內，雖然下身包着尿片，但四肢及下半身沾滿排泄物，全身惡臭，眼睛亦被分泌物掩蓋至完全張不開，估計長期無人打理所致，最終由組織救走。

早年養在寵物店內供美容師訓練剪毛

動物義工其後在Latte掃瞄到體內有晶片，聯絡原主人了解，還原事件經過。據原主人稱，2012年在一間寵物店任職美容師，當時只有4歲的Latte便長駐店內擔任美容狗模特兒，供美容師練習剪毛，大約3年後，她經寵物店老闆同意下領養回家，一直至11歳左右，因1庭問題及個人病情無法長期照顧Latte，最後由朋友介紹交由另一個義務安排領養的「寵物國度」代為編配合適領養人。

她聲稱交出狗狗時Latte健康正常，同時交出所有狗牌及填寫轉換畜養人文件， 獲對方承諾會幫Latte轉名及替其絕育， 陳小姐事後繼續跟進Latte情況，對方當時回覆棄養後不能回頭，原主人亦在解決家庭問題後表明欲領回Latte，被對方回絕後再飼養新的寵物狗，過程中不知道Latte如何演變成今日被棄養、健康嚴重轉差的狀況，現願意負擔Latte相關手術開支及領回牠回家。毛守救援稱已報警求助，希望警方早日將兇徒繩之於法，為Latte討回公道。

曾獲美容師領養 輾轉編配至兩個領養家庭

當年安排編配領養的「寵物國度」則發帖回應，道出另一個版本。負責人指2019年3月，原主人突然將貴婦狗Latte及所有用品交到元朗大棠經營的寵物用品店內，聲稱因懷孕、個人經濟及Latte不斷吠叫等問題，無法繼續照顧11歲的Latte終老，店員答應接收並帶至診所檢查，初步發現眼疾問題，需要接受長期治療，之後亦安排一名收養人領回家中，惟對方數天後表示Latte不斷在屋內吠叫而退回，直至同年4月再成功為對方尋家，新收養人當時表示家中另有一隻小狗，願意照顧Latte，經家訪後同意將轉名資料及所有物品， 一併交予新主人處理，其間一直沒有接獲原主人詢問有關Latte近況。

負責人稱事隔3年後獲悉Latte被惡意棄養，因原同事已離職及系統進行更新，已通知IT公司嘗試將系統修復，希望找回2019年之前的資料，正在了解事件，如有需要會將資料交由警方處理。