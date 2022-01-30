貴婦狗被綁馬鞍山路邊狂吠　街坊陪等半小時　主人1句回應遭鬧爆

妥善照顧及確保毛孩安全是主人的責任！有馬鞍山街坊周六（29日）在網上發文，指在區內的行人路上發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆旁邊，疑因見不到主人而狂吠，引來路人注意。有好心街坊擔心狗狗情況，在場陪等半小時，後來終於在附近的餐廳找到主人，不過狗主似乎不覺有問題，其回應更惹來街坊眾怒，直斥：「養到咁衰不如咪帶佢落嚟好過啦！」



有馬鞍山街坊在行人路旁發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆，疑因見不到主人而無助狂吠。（fb「馬鞍山之友」圖片）

有網民昨日（29日）於facebook群組「馬鞍山之友」發文，指行經區內鞍誠街近新港城3期地下食店時，看到1隻啡色巨型貴婦狗被綁於路邊的欄杆旁。狗狗疑因見不到主人而無助狂吠，吠叫聲引起街坊注意，「叫得好可憐咁，成街都聽到，啲街坊喺度圍觀」。

有好心街坊不忍狗狗獨自在路邊曬着太陽，遂陪同等候並於附近嘗試尋找狗主。等候了足足半小時，街坊終於找到貴婦狗的主人，「原來個主人喺後面間餐廳度食緊嘢，唔係有街坊走入餐廳搵個主人，個主人都唔會行出嚟」。

有好心街坊不忍狗狗獨自在路邊曬太陽，陪同等候足足半小時，發現貴婦狗的主人原來在附近一餐廳用膳，「唔係有街坊走入餐廳搵個主人，個主人都唔會行出嚟」。（fb「馬鞍山之友」圖片）

不少街坊看不過眼，直斥狗主不應疏忽照顧寵物，「唔明點解有人咁樣對自己的狗狗。我哋都話個主人唔應該咁樣，綁佢喺度曬」，惟狗主似乎不覺有問題，更冷淡回應眾人批評，「個主人行出嚟，啲人話佢，佢話佢平時都係咁」。

狗主的回應引來街坊不滿，紛紛批評其行為或令狗狗置身危險中，「搞錯呀，乞人憎！帶佢返屋企之後先去食飯唔得嘅」、「頭先經過都見到呀，真係叫到好慘咁，好多人圍觀，狗狗好似真係唔係咁適合綁住咁長時間喺街」、「其實真係最好唔好離開佢哋啦，有危險就唔好，加上疫情又嚴重」、「唔識食完飯先上返去帶佢散步？唔識買外賣同隻狗一齊坐街食？養到咁衰不如咪帶佢落嚟好過啦」。

有網民早前在facebook群組上發文，指將軍澳有有狗主沒有為狗隻繫上狗帶，令狗隻在馬路上遊走，情況十分危險。有鐵騎士目擊情況之後尋找狗主，勸喻對方照顧好狗隻，但狗主卻稱「佢識行馬路」，「車到佢我畀1000蚊你」，令鐵騎士感到難以溝通，於是放棄離開。後來，鐵騎士再次見到同一隻狗，而且情況同樣危險，於是發文問網民可以如何幫助到該隻狗狗。



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