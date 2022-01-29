葵涌邨疫情｜導盲犬寄養家庭疫廈被困　帶狗上落後樓梯散步渡日

新冠肺炎疫情嚴峻，重災區葵涌邨確診及初步確診個案直逼400宗，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓三幢大廈先後被圍封。繼昨日（28日）逸葵樓居民率先「放監」，今日（29日）早上約6時45分開始，映葵樓及夏葵樓亦陸續解封，居民亦趕著出外活動，呼吸新鮮空氣，有導盲犬寄養家庭已急不及待牽著導盲犬落街，並指過去多日被圍封強檢無法外出，唯有在大廈後樓梯上上落落十層八層樓，讓導盲犬可以保持運動。



楊先生及楊太今早帶著正在受訓的導盲犬落街散步，二人坦言禁足一周對導盲犬影響甚大，因狗隻習慣每日出街散步及大小二便，但過去一星期導盲犬卻被困在大廈之內。他們唯有每日帶著導盲犬在後樓梯上上落落十層八層樓，代替出外散步，而且要在後樓梯墊報紙讓導盲犬大小二便。楊太坦言，在疫廈的後樓梯走動也擔心有感染風險，所以一路走一路噴消毒噴霧。

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葵涌邨疫情上周開始爆發，其中逸葵樓最為嚴重，上周五（21日）最先被圍封，原本周三（26日）解禁，但禁足令延長兩日，及至昨日（28日）居民才「放監」，並獲發內有安記牌溏心鮑魚、鮑魚雞湯、花菇王及臘腸的「福袋」，總值約414元。但有居民認為圍封影響深遠，並非一個福袋可以補償。至於映葵樓及夏葵樓，分別於1月22日及24日被圍封，直到今日終於解封。