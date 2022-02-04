懲教所人員確診明起暫停在囚人士探訪　團體促放寬視像探訪限制

懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教人員初步確診，另有確診市民曾於上月多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士，懲教所將於明日(5日)起暫停各懲教所在囚人士的親友探訪至本月13日。疫情擾攘多時，社協指懲教署應安排充足的視像機會予所有在囚人士家屬，作未能親身探訪的替代方案，亦建議署方可調動人手，將視像通話或通訊電話恆常化，每月給予會面機會讓在囚人士與親友接觸。



白沙灣懲教所於昨晚得悉，一名懲教人員因近期接觸的親友而初步確診；另有確診市民在1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。署方宣布所有懲教所的探訪服務﹙包括定罪及還押﹚明日(5日)起暫停，以進行徹底清潔和消毒，署方亦會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

白沙灣懲教人員初步確診，另有確診市民曾於上月多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士，懲教所將於今日起暫停在囚人士的親友探訪至本月13日﹙星期日﹚。

社協促放寬視像探訪限制

一直關注在囚人士權益的香港社區組織協會（下稱社協）表示，理解政府因Omicron疫情而加強防疫措施，但懲教署亦應立刻放寬現時視像探訪的限制，以達至在囚人士、懲教署及社區的三贏局面。為應對懲教署未能提供親身探訪，社協認為應安排充足的視像機會予所有在囚人士家屬，對署方未有提供替代方案感到失望，又指在囚人士與家人定期聯絡，對他們日後重投社會十分重要。

社協表示，現時在囚人士如希望其因年長、懷孕、殘疾或其他特別原因而不便前往院所探望的親友探訪，可以預先向院所申請視像探訪安排，合資格在囚人士每月最多可接受1次不超過3名探訪者的視像探訪，時限為20分鐘。申請獲批後，探訪者會被通知可前往位於九龍旺角政府合署閣樓的旺角輔導中心進行視像探訪。

建議署方調動人手 將視像或通訊電話探訪恆常化

面對疫情如此嚴峻，社協亦建議懲教署可調動人手，將視像通話或通訊電話探訪變得恆常化，亦應立刻放寬現時因不能實體探訪，在不需要特別理由的原則下，每月給予在囚人士對外以視像或通訊電話的機會，讓他們可以與親友接觸。