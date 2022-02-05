疫情│廟宇香火鼎盛　家庭式祭祖減少　燒臘店主：幾個月冇糧出

踏入虎年，在第五波疫情之下，不少市民不拜年改拜神，除了車公廟內香火鼎盛，地區廟宇也有不少信眾前往。深水埗區內多間寺廟更是人流不絕，但另一邊廂，以往巿民買燒肉雞在家中祭祖的習慣不再，多間燒臘店主都表示生意相比往年「肯定差咗」，更有店舖透露因應深水埗區近日的疫情，有區外客人「訂咗乳豬都唔嚟拎」。



善信不拜年如常入廟拜神

深水埗一帶有多間地區廟宇，在汝州街的三太子及北帝廟和在醫局街的天后廟內，下午時份人流均絡繹不絕，不少街坊到場叩拜焚香，十分熱鬧，不過，相關生意卻未必一定受惠。

疫情減少家中祭祖

近日深水埗多幢大廈需圍封強檢，燒臘店職員胡小姐直指，今年新年生意「肯定差咗」，「疫情少咗出來聚餐 ，始終差啲。」她又指，過去新年期間深水埗一帶的街頭會塞滿人，現時卻人人不敢外出。另一間燒臘店則有女職員透露，即使店內特價促銷，大量食物仍是「賣唔出」，又估計家庭中的拜神活動都因為疫情減少，因此少了人買全隻雞、燒肉等祭祀，「你以為經濟真係好好呀？」

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店主：晚上成條街冇人

在深水埗天后廟附近的祥興燒臘店，店主黃先生則指，雖然間中仍有客人前來購買拜祭用的燒臘，但因晚市不能堂食、夜晚街上杳無人煙，生意也少了近半。他又指，店內除了街坊生意，也有不少是區外客人，有數個客人本來訂了全隻乳豬，也因擔心疫情而不來領取，「好多比較遠嘅，環境比較好嘅、 比較有錢嘅客都冇出嚟，就算住九龍塘有司機車佢過嚟都取消晒。」黃先生又指，因生意受影響，自己在疫情期間有數月「冇糧出」，「捱緊過日子」。而店內也無法再減價促銷，因為已「減無可減」，「22蚊一個飯盒已經係最平，我哋連新年都冇加價。」