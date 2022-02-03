疫情｜太和居民不拜年避疫　屋邨酒樓首當其衝生意減半

今天（3日）是農曆大年初三，不過本港第五波疫情未止，今年的新年相比過往顯得甚為冷清。近日大埔區內多棟大廈有人染疫，其中太和邨更是重災區，有居民表示，因應疫情今年不會拜年，只用電話或視像會面與親友聯繫；而往日親朋戚友總會到屋邨酒樓相聚，但在社交距離措施加上病毒來襲，今年場內沒再出現熱鬧場面，酒樓往年加二加三的做法不再，有負責人稱推出點心優惠救亡，生意仍較去年減少一半。



拜年盛況不再 屋邨酒樓推九折外賣救亡

新冠病毒在社區蔓延，在大埔，太和邨福和樓、翠和樓、麗和樓、太湖山莊10座和美新大廈均有人染疫。記者今天(3日)中午時份到屋邨視察，只見出入的多為居民，過往不少一家大小攜同年貨來到拜年，如今變了人人提着一袋袋食材和外賣回家。

屋邨酒樓同樣熱鬧不再。據酒樓職員張先生指，場內雖為D類食肆，可以六人一枱，但仍是有不少空枱、相比往年「靜啲」。他估計，生意少了至少一半，又指過往新年期間均會「排晒隊」，認為近日區內爆疫確實令街坊「驚咗」，而酒樓為了應對只好推出外賣九折優惠。

年近八旬的甄先生稱，盡量減少外出，並叮嚀兒孫不用探望，自己雖有飲茶習慣，但會「早啲出去飲茶」避開人流。(hk01記者攝)

屋邨變疫區 長輩叮囑後輩勿到家中拜年

「𠵱排大埔區好似都緊張咗，一定有啲擔心，拜年一定少咗。」街坊黃女士指，往年新年要見朋友、親戚、長輩，「日日都好忙」，惟今年考慮到疫情發展而「直情冇拜年」，「都係電話囉，盡量都唔見人，大家都係講電話、whatsapp。」她表示，現時連到酒樓飲茶都很少，堂食都是「拿拿聲」食完便離開，或留家用餐代替堂食。

年近八旬、居於麗和樓的甄先生則表示，自己剛飲茶回來，認為只能盡量減少外出、以及「早啲出去」避開人流。他又指，得知疫情消息後很早便致電逐個親友通知，著他們不要前來拜年，又指現時「電話好方便」，可以與子女、孫兒「視像傾下偈」。他又批評，「林鄭同陳肇始守唔到關口」致令疫情持續，而新年願望是願眾人身體健康、社會昇平「人人有工返」。

居民定期接受檢測自保

居民陳小姐也指，早前疫情較緩和時有前去飲茶，但現在已是「冇可能」；表示自己間中都會前往進行檢測以作保障，「香港算叻㗎啦，個個都肯戴口罩，外國嗰啲唔肯戴有幾十萬宗！」她又指，今年新年相比過往較悶，花市取消花農生計又受影響，「希望疫情快啲離開全世界！」