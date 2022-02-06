第五波疫情嚴峻，近日有消息指政府將會再度收緊防疫措施，例如把一些在這一波疫情曾爆疫及未列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所納入表列處所，當中包括疫情兩年來都未曾需要停業的髮型屋。消息一傳出，便引起市民及業界憂慮，有髮型屋負責人指，如關閉處所，收入便會隨即歸零，促請政府要提供相應補償，以補助租金和員工薪金，又指出當局不應一味要求商戶迎合措施，亦應呼籲大業主做好相關的防疫工作，如定期清潔商場的空調，減少病毒傳播的機會。



在第599F章規管下，美容院、按摩院、健身室等均因應疫情需要停業，惟髮型屋一直未受影響。在過去四波疫情中，髮型屋亦沒有爆疫，但近日黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」爆疫，2名員工及1名到訪者相繼染疫，成為Delta群組，令該行業變得高危。

黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」爆疫



《香港01》記者今日（6日）到訪數間髮型屋，了解負責人對或被列入停運處所名單的意見，其中位於深水埗的286髮型屋以單剪為主，管理人鄧小姐表示，隨着區內近日爆疫，生意已大受影響，今早開業至中午只有一名客人到訪。鄧小姐指，該名客人亦是趕着在髮型屋有機會關閉下，特意前來單剪。由於疫情嚴峻，客人更戴上兩個口罩自保，迅速剪髮後離去。

負責人嘆如需停業超過一周即「等執笠」

對於現時有消息指髮型屋或需納入表列處所停業，鄧小姐坦言感到憂慮，「我有打齊三針，每一個客一走，我就會做好啲消毒」。她形容，停業猶如手停口停，「交緊幾萬蚊租，如果停，喺邊到拎到出嚟」。鄧小姐指，如髮型屋需要停業，希望政府能給予資助協助交租，「停一個星期都可以接受，但超過就即係等執笠」。

另一同區的髮型屋負責人Peter（化名）同樣認為「唔閂好過閂」。他表示，雖然髮型屋亦曾有人染疫，但相比其他表列處所的感染人數少，只有個位數字，加上客人在髮型屋並無除口罩的需要，相信傳播風險亦較低，「雖然𠵱家過完年，都過咗業界高峯期，係會靜啲，但唔會想坐喺屋企無所事事，做得一個客得一個」。

髮型屋負責人Peter（化名）同樣認為「唔閂好過閂」。他表示，雖然髮型屋亦曾有人染疫，但相比其他表列處所的感染人數少，只有個位數字，加上客人在髮型屋並無除口罩的需要，相信傳播風險亦較低。（曾鳳婷攝）

該髮型屋今日仍有零星客人光顧，「不過有班熟客知髮型屋有確診個案之後，本身佢哋隔一兩日都會落嚟洗個頭，但都同我講唔敢嚟住」。Peter坦言，如停業一定會令生意歸零，租金支出成為重大問題，故認為當局需要安排補償方案，例如補貼租金。Peter理解現時疫情嚴峻，變種病毒橫行，即使共處同一個空間亦有感染機會，「要封都願意嘅，但唔好太長，業界只可以支撐到一至兩個星期」。Peter建議當局不應一味要求商戶迎合抗疫措施，應呼籲大業主做好相關的防疫工作，例如定期清潔商場的空調，「因為個病毒係透過空氣傳播，大家都做返好啲，會安心啲」。