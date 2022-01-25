黃大仙爆Delta｜鳳凰新村髮型屋增2人染疫　上邨達善樓退休男中招

本港第五波疫情大爆發，除了葵涌邨爆疫，黃大仙區亦出現傳播。衞生防護中心傳染病今日表示，本港今日（25日）新增124宗個案，當中一名源頭個案不明個案工作的黃大仙「新型像髮型屋」，再多一名兼職同事及訪客染疫，黃大仙上邨亦出現源頭不明個案。

張竹君又表示，留意到現時黃大仙區有傳播，並涉及Delta變種病毒株，例如髮型屋及豪苑，故呼籲黃大仙區居民盡快接受自願檢測。



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鳳凰新村新型像髮型屋增一名兼職工及一客人確診

昨日公佈的無源頭個案，涉一名49歲女子（#13370），她於黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」負責洗頭。張竹君表示，該髮型屋再有一名兼職同事染疫（#13481）。經調查後，再發現有確診患者（#13480）曾到訪該店，即髮型屋累計已有3人中招。

3人均帶L452R病毒株 張竹君籲曾訪該髮型屋人士檢測

張指，該店並非屬「好大」的髮型屋，三人均帶有L452R變異病毒株，暫時未有清晰源頭，但三宗個案或有相關。

她呼籲，若有市民最近曾去過該店，應盡快聯絡他們及接受檢測，當局亦會嘗試追蹤有關顧客。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



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黃大仙上邨達善樓退休男染Delta 源頭不明

另外，黃大仙再有源頭不明個案，涉75歲退休男子，他住在黃大仙上邨達善樓，同樣帶有L452R變異病毒株，暫未找到源頭。

張竹君說，留意到黃大仙區現時出現傳播，包括髮型屋、之前豪苑垂直傳播等個案，有部份病人較遲發現，有機會在社區出現感染，故呼籲黃大仙區居民盡快接受自願檢測。

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