疫情│沙田多個檢測站打蛇餅　美林邨清潔工幫同事排隊望街坊體諒

第五波疫情持續，其中沙田一帶多個屋苑及場所納入強制檢測範圍，涉及的人數眾多，區內檢測站今日（7日）繼續出現人龍。其中大圍美林體育館的檢測站，人龍佔據整條行人天橋，有在美林邨工作的清潔工指，今早由9時起開始等候，到下午1時多才到達橋中央，估計需要5小時才能完成檢測；他們又指，會與10數名工友輪流排隊，以確保屋邨內仍有人保持衞生，希望街坊能夠體諒，不要以為他們「插隊」。



大圍美林邨早前有一名外判保安員確診， 而新翠邨、美田邨等相繼爆疫，今日在美林體育館外，繼續出現達數百人的檢測人潮。只見人龍由體育館門外一直伸延，經過了行人天橋並在橋下形成S型200米「蛇餅」，有街坊指，等候數小時仍只是排在橋底。不少市民帶同家中的摺凳、露營凳、手推車等前來，也有人閱報、看書、玩手機遊戲打發時間。

「全部過嚟排5個鐘咪冇人做嘢」

此外，有身穿藍色風衣的清潔工人在隊中舉起牌子，表示因有15至20名前線員工正在工作崗位，因此派了數名員工前來幫忙排隊，希望街坊體諒。其中曾小姐指，他們是一班在附近屋邨工作的清潔工，因應公司和政府規定需進行檢測，只可選毗鄰工作地點的美林檢測站，「要有個訊息畀房署睇」；而公司既沒派發也不能使用檢測包代替。她又指，最早的人早上9時已來到，由於人龍很長估計到下午2時多才能排完，「全部過嚟排5個鐘咪冇人做嘢，前線員工要幫大家清潔，希望街坊唔好介意。」

曾小姐稱，15至20人只是全部人數的一半，不敢「幫太多人排」； 又指作為前線員工「一定擔心疫情」，平日工作會戴兩個口罩和穿保護衣保障自己。

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政府日前（4日）增設的沙田大會堂廣場流動檢測站，百步梯前同樣出現「蛇餅」，人龍亦一度延伸至圖書館後方；惟有街坊認為，因站內的攤位較多，等候時間較短。與家人前來的楊小姐指，下午1時多在開站前已來排隊，等了個多小時便完成，認為安排不錯。