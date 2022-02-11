鳳城酒家總店屹立上環20年突2.20結業　集團疫下多間分店停運

疫情襲港逾兩年，飲食業步入寒冬，再有老牌食肆結業。屹立上環20年的鳳城酒家總店今日（11日）宣布，2月20日將光榮結業，但未有透露原因，有熟客留言大嘆不捨，希望酒樓疫後可捲土重來。鳳城酒家飲食集團疫情下，已有多間分店先後結業，該集團現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店。



黃埔鳳城酒家分店去年4月中結業

鳳城酒家飲食集團下午在facebook專頁表示，旗下的上環鳳城酒家總店無奈將於本月２０日後光榮結業，承蒙食客過去20年的支持。帖文未有交代結業原因。

與上環總店屬同一集團經營的黃埔鳳城酒家分店去年4月15日亦結業，是當時半年內第3間結業的分店。該集團仍有銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店，有顧客在帖文留言，憂慮餘下3店的前景，希望集團能來日再戰。

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由北角「鳳城酒家」主廚夥新光酒樓開設

上環鳳城酒家2002年10月1日開幕，今年踏入第20個年頭，該店由老字號的北角「鳳城酒家」主廚趙海峰和何盛標夥同新光酒樓集團，在上環新光酒樓舊址開設，及後更開設多間分店。

新光酒樓集團兩年後，更將「鳳城酒家」註冊為商標，更鬧出雙胞胎風波。北角及太子「鳳城酒家」股東譚國俠和譚國景（譚氏兄弟）登報，撇清與新光集團的關係。

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