疫情│中環陸羽茶室宣布即日暫停營業　網民批評政府「玩死」食肆

政府早前宣布進一步收緊防疫措施，包括收緊至2人1枱、禁止跨家庭於私人處所聚會、 餐飲處所須提早實行「疫苗通行證」等，餐飲業再受重創，相繼有食肆需暫停營業。中環屹立近90年的陸羽茶室，宣布由即日（12日）起停業至另行通告，不少網民感到惋惜又擔心，也有人批評政府「暴力抗疫」、「玩死」食肆。



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陸羽茶室第二度停業 對上一次為前年四月

樓高三層的中環陸羽茶室已有89年歷史，除了水滾茶靚之外，陸羽茶室供應不同傳統點心，其建築裝修也別具特色，不少本地食客及中外旅客也慕名前往，惟因應新型冠狀病毒疫情，茶室宣布由今日(12日)起暫停營業至另行通告，而陸羽茶室曾於前年四月，疫情爆發初期短暫停業一個月。

藝人盧覓雪發文擔憂陸羽茶室前景

消息引起不少網民討論，有人直指茶室「頂得住第二次世界大戰」、「頂得住金融海嘯」，但就頂不住「暴力抗疫」；也有人認為連歷史悠久的名店都捱不住，疫情的「人禍」令飲食業受苦。而藝人盧覓雪也有發文表示，近數年陸羽茶室深受折騰，停業也令其擔心「咁搞落去畀政策玩死」，又指「每次見都怕係最後一次」。

事實上，近日已有多間酒樓集團宣布因應疫情停業，其中明星海鮮酒家除深水埗及筲箕灣分店外，十多分店由昨日起暫停營業；屹立上環干諾道西廿載的鳳城酒家上環總店將於本月20日結業；海港飲食集團6間分店已於本月8日起暫停營業，而富臨集團亦調整各分店營業時間。

▼2月10日 「疫苗通行證」D類食肆實施首日▼

