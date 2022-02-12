疫情｜西環至旺角小巴暫停營業4天縮班次　通告：司機有些害怕

第五波疫情令大批上班族改為WFH在家工作模式，公共交通工具乘車人次大減，繼巴士及港鐵削減班次及非繁忙時間服務後，來往旺角至西環的紅頂小巴營運商，宣布由本月10起至13日期間暫停小巴服務，於下周一（14日）恢復正常運作，惟之後暫停夜更班次至另行通知，日班亦會減少2小時行車時間。



下周一恢復運作 暫停夜更車服務

該條來往旺角及西環的小巴服務線，由私人營辦商經營，其中旺角站頭張貼一張手寫白色通告指「因疫情嚴重，停站四天」，下周一將恢復正常運作，並解釋「由於疫情來襲得有些凶猛，司機都有些害怕」因而暫停營運數天，待重開後調整服務班次，早更車由第一班車至早上10時後便會暫停至中午12時，之後一直運作至晚上10時，而夜更車則暫停服務至本月26日，會否延長將另行通知。而車站為了減少接觸，己暫停收現金支付車資做法，改為全線只收八達通。

今次已非首次有交通工具因疫情調整班次。港鐵昨日（11日）起，每晚8時後調減列車服務班次，涉及8條重鐵路線，乘客要較過去多等1至2分鐘，市區線列車縮減到5至8分鐘一班。減班後，荃灣線、觀塘線及港島線的晚上候車時間，將由3.8至6分鐘，延長至5至8分鐘，東涌線、屯馬線則由現時分別7分鐘及6分鐘，變成8分鐘一班。至於南港島線及東鐵線則會延長至9分鐘一班。將軍澳線則會在星期五及星期六晚上減班，北角至寶琳的一段過海路段，將會由5分鐘一班變成要6分鐘，而調景嶺至康城一段，更由10分鐘延至12分鐘才有車。

巴2月4日至2月17日的時間表



港鐵及巴士公司調整多條路服務班次

九巴及新巴城巴早前已調整班次，早前更公布一共有42條巴士線由即日起暫停服務，主要為學校路線及特別班次，當中九巴有多達310條路線調整車次，不少路線在繁忙時間都有調整班次，晚上8時後大部分路線都要等20至30分鐘才有車。另有13條路線提早收車，涉及47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M線，主要影響沙田居民到市區，以及部份屯門、將軍澳及葵青區路線，尾班車時間將提早至晚上8時，直至另行通知。