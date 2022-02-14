同樂運動會│香港宣布明年將與墨西哥城市合辦 ：疫情下靈活行事

原定於2022年11⽉首次在亞洲地區香港舉辦的第11屆同樂運動會，數年來遭遇一波三折，去年9月籌委會亦決定，因應疫情運動會將延期一年⾄2023年11⽉舉⾏，而其今天（14日）宣布，除了香港，墨⻄哥城市瓜達拉哈拉亦將成為2023年同樂運動會準合辦城市，以⽅便⼀眾參加者出席、積極實踐多元共融。此外，GGHK創辦⼈及聯席主席Dennis Philipse亦表示將結束其7年來的參與，宣布退出管理團隊。



香港在2017年擊敗17個城市、取得第11屆同樂運動會（Gay Games 11）的主辦權，同時亦是亞洲首辦；可是事件曾被立法會議員何君堯形容為「有失體面」、「污糟錢」、「披着羊皮的豺狼」；繼而是國安法實施後，台灣代表團以「安全」理由退出，再因疫情運動會宣布延期一年。GGHK聯席主席林敏蕙表⽰，⾯對前所未⾒的狀況，他們要靈活⾏事、隨機應變，由於近期疫情仍然帶來連串挑戰，近⽇GGHK向FGG提出合辦的做法，最後選擇了墨⻄哥城市瓜達拉哈拉。

同樂運動會聯席主席林敏蕙。（資料圖片／梁鵬威攝）

林表示，瓜達拉哈拉是2022年及2026年同樂運動會入圍決賽的候選申辦城市，而活動獲當地政府和旅遊局大力支持；「第11屆同樂運動會能由兩個城市合辦，可⽅便⼀眾參加者出席，並在國際旅遊逐漸恢復之時積極實踐多元共融。」她指，合辦城市有如一個「緩衝機制」，屆時不論香港採「與疫情共存」還是繼續「病毒清零」政策，疫情不同情況下世界各地的人士仍可有多一個實體地方聚會，屆時「同樂運動會是⾸次在亞洲城市舉⾏，同時亦有可能是⾸次在拉丁美洲舉行」。她又透露，未來我們將要應付⼤量規劃⼯作，現階段正進行不同的可行性報告，籌備進度理想後將有更多公布。

瓜達拉哈拉是位於墨⻄哥哈利斯科州的⼀個國際城市，該州以「Jalisco is México」（哈利斯科州代表墨⻄哥）作官⽅格⾔，全因此州份是許多墨⻄哥重要⽂化基⽯的發源地，包括龍舌蘭酒(tequila)、墨⻄哥流浪樂隊（mariachi）和 birria燉⾁等等。

GGHK亦於同⽇宣佈其「邁向2023」管理委員會的成員，團隊由超過20位熱⼼領袖組成， 當中⼤部分成員由香港於2017年贏得同樂運動會主辦權已加入。委員會將帶領滿有熱忱的義⼯， 並為同樂運動會注入新⼒量、豐富的經驗和⼈脈，為成功舉⾏這項體育盛事鋪路。

GGHK創辦⼈及聯席主席Dennis Philipse亦宣布退出管理團隊，過去7年他⼀直率領GGHK團隊， 更在最後2年擔任全職義⼯，未來他將以GGHK顧問委員會成員的⾝份，繼續⽀持同樂運動會的⼯ 作。林敏蕙女⼠將繼續擔任GGHK聯席主席，⽽在過去幾年曾代表GGHK參加FGG活動的Nigel Lee先⽣則會擔任署理聯席主席。