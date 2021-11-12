本港成同樂運動會亞洲首辦城巿　主席：LGBT社群有站出來的機會

香港在2017年擊敗17個城市、取得第11屆同樂運動會（Gay Games 11）的主辦權，讓這個國際盛事首次走入亞洲，幕後功臣之一，是今年50多歲的林敏蕙（Lisa）。她約三年前從律師崗位上半退休，成為了今屆同樂運動會的聯合主席及法律顧問，每日與拍檔Dennis Philipse忙於四出奔走，只望促成一個讓運動選手的交流機會──一個LGBT社群也可勇敢站出來的機會。

這個過程一波三折，先是被何君堯攻擊，再因疫情影響要延期一年......問到這些，Lisa仍然笑着說「可以多咗一年做marketing」。但即使如此，他們要尋找活動場地仍然面臨挑戰，同時間LGBT社群被忽略、歧視，在社會上仍然「未解決」。



香港同樂運動會創辦人及聯合主席Dennis Philipse（左）和同樂運動會的聯合主席及法律顧問林敏蕙（Lisa） 。（黃寶瑩攝）

主要在歐洲舉辦賽事 亞洲健兒不足10%

第一屆同樂運動會在1982年始於三藩市，到後來的數十年，比賽相繼在加拿大、荷蘭、巴黎等地方舉行。「過往十屆都係喺歐美國家舉辦，選手只得唔夠10%係亞洲人。」Lisa形容，運動會能來到亞洲是「得來不易」，「我由2018年開始參與，初初得30幾個義工，到𠵱家有超過200人幫手......我係好受到鼓舞。」而這件事不只關乎做運動，Lisa更加希望九天的運動會完結後，共融的理念能在社區中延續影響力。





然而，同樂運動會一度被指是「撕裂社會」、「鼓吹同志風氣」，立法會議員何君堯甚至批評運動會帶來的經濟效益是「污糟錢」。還未開始便已受到攻擊，但翻查同樂運動會的支持名單，會見到上面有不少主流機構，Lisa指，樂見不少人「出錢又出力」，她提到早前獲有心人捐贈200萬港元，資助18至26歲的年輕人免費參加比賽，「有好多人相信多元共融理念。」她又指，眾多賽事中，今年特別為香港年輕人加入了電競、越野賽跑和閃避球等項目。

「同樂運動會」本來預計明年底將在港舉行，但因疫情決定延至2023年11月。（Gay Games 11 Hong Kong 2022 FB圖片）

疫情肆虐延期至後年底舉行

本來預計在明年迎來40周年的同樂運動會，因疫情關係，主辦方早前決定將之延期至2023年11月3至11日。Lisa認為，現時「多咗一年」也是好事，打算在此期間舉辦不同的文化藝術活動，但就2023年舉辦的運動賽事，場地方面則要重新部署。「6月時我哋都有講，政府場地一般機構只可以喺3至6個月前租用......我哋唔係精英賽事，覺得現有政策之下唔係好可行，所以轉變咗策略，打算多數搵私人場地。」她呼籲如有機構能提供大型的游泳、網球和田徑場地可用作比賽，可與他們聯絡。

「香港係個幾有趣嘅地方，有時大家好包容好接受，睇《大叔的愛》好開心全城轟動，但社會另一邊有反對聲音又好正常。」Lisa認為，多元共融並非一朝一夕就能達到，但研究數字顯示香港社會上大多數年輕一輩已能接納不同社群，「睇返最近高等法院嘅判決，其實都見到有個正面發展。」但她強調，法律上的改革不是同樂運動會的目標，「好多時大家反對都係因為唔認識，正正如此，我哋希望運動會可以作為平台，畀大家再去交流不同聲音。」