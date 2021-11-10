第11屆同樂運動會宣傳大使出爐　「梓芊」小肥同撐望推廣共融

第11屆同樂運動會原定於明年11⽉首次在亞洲地區香港舉辦，惟因疫情關係需延期至2023年11月3至11日。籌委會今日（10日）宣布一系列重點宣傳計劃，包括有多三間公司獲確認成為官方支持者，同時委任了多名宣傳大使，包括《大叔的愛》女演員徐㴓喬（Asha）、歌手小肥等，希望讓同樂運動會在未來兩年保持氣勢。而這項在亞洲舉行的國際體育、藝術及文化盛事，預計可吸引12,000名參加者、75,000名觀眾，並為香港帶來10億港元的旅遊收益。



同樂運動會聯席主席林敏蕙。（梁鵬威攝）

同樂運動會聯席主席林敏蕙形容，共融、團結、社群和堅韌，是同樂運動會宗旨的基石，「我們繼續為2023年香港同樂運動會做好準備，旨在亞洲首次舉辦的同樂運動會上，展現前所未有的價值。」她又指，運動會的官方標誌在此段期間曾作出修改，由原來的舢舨彩虹旗上加入了更多顏色，「少數族裔、跨性別人士......我們希望讓所有人都是包括在內的。」

同樂運動會創辦人及聯席主席Dennis Philipse則表示，「我們有機會向大家分享同樂運動會的最新計劃，令人雀躍不已。現在我們有多一年時間籌備，定必會繼續與Federation of Gay Games以及一眾來自世界各地的參與機構攜手合作，確保這項在亞洲首次舉辦的活動能夠發揮真正的潛力，成為帶來希望、啟發與憐憫的領導者。」

雖然過往曾經受到建制派議員攻擊，但仍有不少社會人士支持香港舉辦同樂運動會。籌委會今日公布了宣傳大使的名單，一眾大使來自各個領域，包括商業、娛樂、創意藝術和體育。當中藝人徐㴓喬（Asha Cuthbert）近日在ViuTV節目《香港秘密搜查官》大受歡迎，早前亦以《大叔的愛》中的角色「梓芊」為人熟悉。她在現實中是香港少數公開承認雙性戀的藝人，亦有一名跨性別男友，她一直為香港的性小眾社群發聲，今次亦希望呼籲增加公眾教育的需要，讓大眾更了解接納和共融的重要性。

藝人徐㴓喬（Asha Cuthbert）近日在ViuTV節目《香港秘密搜查官》大受歡迎，早前亦以《大叔的愛》中的角色「梓芊」為人熟悉。她在現實中，是香港少數公開承認雙性戀的藝人。（梁鵬威攝）

除此之外，宣傳大使中也包括了在去年「出櫃」的歌手小肥、殘疾游泳運動員吳蕊思（Theresa Goh）、前連卡佛董事總經理Robert Huthart Senior的兒子Bobbie Huthart（原名 Robert，她現以變性女性的身分在曼谷生活）、Yardbird HK和RONIN的共同創辦人Lindsay Jang、擁有菲律賓血統的競技標準舞舞者Ezekiel Vargas、香港著名時裝設計師鄧達智等等。

同樂運動會亦推出了充滿活力的預告短片「每個人都準備好為運動會走出來」，以示啟動這項為期兩年的多元宣傳計劃，在本地及外地提高對運動會的認識和了解，並建立社群的支持。此外，現時的大會白金贊助商Marriott Bonvoy和Youtube已承諾會延續其支持至 2023年11月，同樂運動會今天亦宣布已有多三間公司獲確認成為官方支持者，包括渣打銀行、吉利德科學和 lululemon。