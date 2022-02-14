疫情｜邱騰華：至今約100間旅行社倒閉　郵輪碼頭或改用於抗疫

新冠疫情持續逾兩年，旅遊業首當其衝，多名立法會議員關注政府如何協助旅遊業。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府已為旅遊業界合供提供超過34億元資助，第六輪「防疫抗疫基金」亦有措施協助業界。



根據政府文件，第六輪抗疫基金推出旅遊業額外支援計劃，向旅行代理商、僱員等推出現金津貼，以及向旅發局提供資源，推出「賞你遊」郵輪公海遊版促進郵輪業復蘇。



邱騰華表示，本港大約1700間註冊旅行代理商之中，約有100間受疫情影響結業。（會議截圖）

料疫後旅遊生態會有大轉變

邱騰華今日（14日）在立法會經濟事務委員會表示，旅遊業是疫情下受打擊最嚴重的行業之一，去年訪港旅客人次較疫情前大跌 99.8%，酒店及零售業連帶受到影響，本港大約1700間註冊旅行代理商之中，約有100間受疫情影響結業，但仍有不少旅行社維持商業登記，等待寒冬過後重新起步。

旅遊界議員姚柏良指，政府最重要推出「保就業、撐企業」計劃，應考慮設「復業基金」，讓疫情過後業界盡快復業。邱騰華指，過去有推出六輪抗疫基金，期間一直有與業界直接聯絡，第六輪防疫抗疫基金亦有措施協助業界。

邱騰華又指，本港有與大灣區溝通探討未來如何發展旅遊業，而本地旅遊業亦要有所提升，包括深度遊、美酒佳餚節等香港旅遊品牌，不再以購物團、美食團取勝。

他又說，啟德郵輪碼頭在短時間內，未必會改作舉辦墟市活動的地方，反而若有需要協助防疫工作時，當局樂意與有關部門研究以短期形式使用郵輪碼頭。

旅遊業額外支援計劃：旅行代理商每職員最少5千元津貼

第六輪抗疫基金下的旅遊業額外支援計劃，向持牌旅行代理商發放劃一5萬元的津貼，僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員 5千元津貼，料1670 間旅行代理商受惠，總承擔額約為1.3億元。

此外，每名旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，將獲一次過 7500 元津貼，預計約 1.91萬名人士受惠，總承擔額約為1.4億元；每名旅遊巴司機發放一次過5000元津貼，約3400名司機受惠，總承擔額約1700萬元。持牌酒店以房間數目100間4或以下為界線，可得30萬元津貼，高於100間房得40萬元，料290間酒店受惠，涉1億100 萬元。

至於「賞你遊」郵輪公海遊版，本地乘客在指定時間於零售或餐飲實體店消費合共滿800 元，可在預訂公海遊時享 500 元折扣優惠。預計約4萬名本地公海遊郵輪乘客、郵輪公司及售賣有關行程的旅行代理商均可受惠，總承擔額為2千萬元。

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海洋公園重整工作如期進行

經民聯林健鋒問及，政府在貨運方面如何協助工商界，例如貨運囤積，會否考慮補貼，以及兩個主題樂園如何處理。邱騰華回應指，目前經濟環境困難，政府一直在外貿方面協助業界，又指去年本港外貿不止沒有縮減，更錄新高，比2018年高16%。主題公園方面，邱表示政府一向重視，海洋公園已承諾重整，有關工作已如期進行，但認為疫情始終對業務有影響，政府會繼續留意，強調兩個公園都重視防疫工作。

選委界議員洪雯指疫情完結後，旅遊業將難以回復，認為香港整體經濟結構需要轉型，找到新的增長點，不少前線有需要轉型，例如部分酒店作為隔離酒店或臨時房屋。邱回應指，疫情前當局已不期望繼續只以人流計算旅遊業成效，需要考慮業界質量上的轉變，並發現旅遊業不時與經濟活動掛勾。他認為日後旅遊業將更重視經驗，認為旅業從業員日後需要提供足夠的服務質素，主題公園亦是因而需要如此變化。