疫情｜民建聯：港府須快速增加隔離設施　將組織義工後勤支援抗疫

第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會周六在深圳召開，國務院港澳辦表示，會議決定，中央有關部門和廣東省將根據特區政府提出的具體需求，派遣專家組赴港協助工作、向香港派遣核酸檢測人員、援建社區隔離及治療設施等。

民建聯今日（13日）感謝中央領導關心，感謝中央和廣東省政府積極回應特區政府的請求，全力提供支援。民建聯指，港府必須立即提高確診者送往隔離設施的效率，快速增加檢疫和隔離設施，否則難以遏止個案上升。



民建聯表示，現時最嚴峻是大量確診者因行政程序及隔離設施不足，被迫長時間滯留社區，大大增加病毒在社區再擴散的風險，認為港府必須立即提高確診者送往隔離設施的效率，並在中央的支援下，快速增加檢疫和隔離設施，要真正做到及早發現和及早隔離患者，否則難以遏止個案上升。

民建聯稱，相信在中央政府、廣東省政府及深圳市政府的全力支援下，本港必定能扭轉形勢，戰勝疫症，「民建聯會繼續全力支持特區政府抗疫工作，包括組織義工擔任抗疫後勤支援、跟進和反映市民的個案，以及派發抗疫物資協助基層抗疫等，與市民一起走出疫境。」

民建聯議員黃俊碩（右二）。（資料圖片）

黃俊碩快速測試呈陽性 已交樣本覆檢

另外，民建聯會計界議員黃俊碩快速測試呈陽性，他今日（13日）接受《香港01》查詢時表示，已遞交深喉唾液樣本樽作覆檢，正等待衞生署指示。他說目前在家中獨立房間隔離，未有不適。