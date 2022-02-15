元宵節食物銷情欠佳　湯圓貨架充足　檔主：年輕人只過情人節

今日（15日）是元宵節正日，傳統吃湯圓食物應節，寓意闔家團圓，亦有其他食物如餃子及麵條等祈求吉利，然而第五波疫情前景不明朗，加上過節氣氛淡薄，有街巿檔主認為銷情和日常無異，直指「時下年輕人只過情人節」，近年已鮮有聽到客人特意前往購買相應食品慶祝，而超市湯圓貨架相當充足，只有零星長者購買回家。



湯圓貨架供應充足 未見有人搶購

《香港01》記者今日(15日)巡視屯門新墟及仁愛圍市面，發現連鎖超巿湯圓被放置門口當眼處，庫存亦較多，但買走的顧客並不多，未見有缺貨情況，對湯圓有興趣的大多是上了年紀的長者。

在街市售賣賣相關食品的店舖銷情同樣慘淡，新墟街巿售賣餃子等食物的檔主陳小姐指，在疫情影響下，生意已大跌一半，自從街市要必須使用安心出行後，情況更是雪上加霜。她又提到，近兩、三年已無客人為元宵節購入應節食物，故今天的銷情和日常無別。陳小姐慨嘆今日完全沒有過節氣氛，時下年輕人只會過情人節。「𠵱家講起元宵節，我只諗起猜燈迷，但疫情下𠵱啲活動都無晒啦」。

檔主：話要過元宵的客人都係40歲以上

豆品及粉麵店檔主鄭先生則同樣表示，今天的銷情一般，與平日生意相若。「𠵱家好少聽到有客會過元宵，就算有都係40幾歲以上」。鄭先生認為大眾普遍都不特別慶祝元宵節：「都係你頭先同我講，我先知今日係元宵，都無乜特別，普通嘅節日，普通過」。