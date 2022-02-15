飲食熱話｜元宵節哪款湯圓最受歡迎？餡料有甜有鹹引一眾網友熱議

華人在冬至、元宵節等節慶都會吃湯圓，不過隨著天氣逐漸轉冷，許多民眾都會選擇來碗熱呼呼的湯圓暖暖身子，節日以外也會吃。市面上也出現各式口味的包餡湯圓，除了最熟悉的「芝麻」、「花生」外，還有哪些創意新口味受到民眾歡迎呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「包餡湯圓」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大熱門湯圓餡料口味網路聲量排行。

10大熱門湯圓餡料口味（按圖👇👇👇）

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你是「芝麻派」還是「花生派」？ 業者推創新口味搶佔市場

觀察網友熱議的包餡湯圓，可以發現民眾還是最愛傳統的「芝麻」及「花生」等偏甜口味，像是每年臨近冬至，就會有網友發文提問「大家吃湯圓是芝麻派還是花生派？」，每每引發兩派民眾激戰；而除了傳統的甜口味外，近來也有業者推出「芋頭」、「抹茶」、「士多啤梨」等新口味搶佔市場，其中士多啤梨口味讓許多網友直呼「草莓味超讚，不會太甜太膩，很涮嘴」。

點擊以下各圖了解湯圓的熱量及營養，當中有你常吃的口味及牌子嗎？（熱量由高至低排列👇👇👇）

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包肉鹹湯圓也很多人愛 「芝士」口味餡料甜鹹好滋味

而除了甜口味包餡外，鹹餡料湯圓也受到不少民眾關注，其中「鮮肉」湯圓是許多人元宵節必吃的經典之一，就有網友表示「加茼蒿以後超好吃，每年元宵節都會煮」，但也有另一派民眾直呼「鹹湯圓根本邪魔歪道，沒辦法接受」；另外，近來也有便利店業者與知名燒烤店聯名，推出芋泥芝士及番薯芝士等「芝士」口味餡料，甜鹹甜鹹的好滋味，讓嚐過的網友大讚「好好吃，而且口味好特別！」。

上述這些熱門口味你也嘗試過了嗎，如果還沒的話，不妨春節期間和家人在家試試這些口味。別忘了，雖然包餡湯圓香甜美味，但因包餡熱量較高，且糯米製的湯圓不易消化，食用上還是需特別注意份量！

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紫薯湯圓食譜

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】