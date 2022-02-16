疫情│快測套裝缺貨　有藥房現炒價一套$150　職員：賣完就冇

本港第五波疫情嚴峻，連日來確診人數激增，惟不少市民表示，檢測結果未能於24小時內得悉。雖然政府早前表示會在多區派發快速抗原測試套裝，惟數量有限，在港鐵站派發的檢測包，幾乎每早7時便已全數派光。不少市民為求安心，在社區上自行搜購各種類的快速測試套裝以備不時之需。近日《香港01》記者走訪兩區藥房，發現快速測試套裝頗為缺貨，即使有現貨，部分店舖亦現炒價，一套由80元至150元不等。有職員透露不知何時返貨，又形容賣清便沒有存貨。



《香港01》記者近日走訪屯門及觀塘區藥房，發現觀塘區藥房的快速抗原測試套裝較屯門區缺貨。大多位於屯門的藥房在當眼處均貼有告示，指店內有售快速測試套裝，歡迎客人查詢，該區藥房有售的快速測試套裝產地均為中國，同樣定價80元。

但記者到訪位於觀塘區的5間藥房中，僅得2間表示有現貨，價格為80元至150元不等。3間缺貨的藥房均表示暫時未有確實返貨日期，促客人明日再到訪查詢。而有現貨的藥房職員則透露，近期前來購買快測套裝的人數增多，現時店內供應兩種快速檢測套裝，均出產自內地，因他們早前大量入貨，故現時庫存充足，並統一售價80元。

另一間藥房則提供4款不同品牌的快速檢測套裝，店員形容這批貨「剛剛到達，賣完就冇」。他聲稱其中一個品牌屬德國生產，故定價為150元，而其他於內地生產的快速檢測套裝定價亦較貴，需100元才有成交，該店今日亦有不少客人購買快速測試套裝。

有藥房店員聲稱KISSH新冠病毒（SARS-CoV-2）抗原檢測試劑盒屬德國生產，故定價為150元，惟記者於網上購物平台搜尋同一品牌，發現產地屬於中國，售價僅90元。（網上截圖）

網上購物平台搜尋同一品牌 價錢相差$60

記者亦於多個網上購物平台查找不同品牌的快速抗原測試套裝，發現最便宜的45元便有交易，惟稍後再查看，該貨品已迅速售罄，可見坊間對其的需求之大。而有藥房職員聲稱德國生產的快速檢測套裝，記者經網上購物平台搜尋下，發現該品牌原來產地同樣屬於內地，定價90元。

快速測試套裝使用方法（或會因牌子不同，而有所差異，請詳閱說明書）

