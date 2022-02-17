疫情爆菜荒　前區議員與本地農莊辦團購有機菜：希望市民多個選擇

接連有跨境司機染疫，令本港蔬菜一度供應不穩，市面更曾出現一菜難求的情況，即使有菜供應，售價亦大幅飆升。部分市民改為購買本地有機菜，雖然比平日的格價貴，但也較現時疫下的菜價便宜。有前區議員與本地有機農莊合辦團購，希望向街坊提供多一個選擇。



共購本地有機菜已運行兩年。前屯門區議員張錦雄指，當年任職區議員時，已希望推廣本地有機菜，他認為香港一些閒置土地不應只是用作起樓或等待發展商收地，故透過非政府組織認識到本地農莊，雙方均希望市民能接觸到本地新鮮蔬菜，加大香港農務的發展空間，共購本地有機菜因此而生。張錦雄表示，過往共購亦獲街坊支持，平均每周都會辦一次團購，吸引約40名街坊加入團購群組。

菜類豐富 包括白花菜、芥蘭及羽衣甘藍

近日受疫情影響下，市面曾一菜難求。張錦雄形容，區內亦發現同樣情況，如豫豐花園及藍地一帶只有一間超級市場，菜類往往很快被掃空，而附近菜舖亦曾有好幾天表示菜量少，甚至沒有菜賣。街坊只能到屯門大型街市購買，惟又被安心出行多次提醒指該處有高感染風險。在這個情況下，當街坊得知可團購本地有機菜，便紛紛加入群組，現已有過百名街坊參加。張錦雄提到，以往每周只有一次團購，但因近日街坊反應踴躍，本星期增加多一次團購，而購買人數亦比以往多一倍，「佢哋會每次買3至5種菜，由之前半斤，𠵱家買兩、三斤」。而每一次團購均有十多種的菜類選擇，如白花菜、芥蘭及茼蒿等，非常見的羽衣甘藍亦有提供。

團購群組形成社區互助網絡

除本地菜外，他們亦會團購一些食糧及防疫用品。在疫情肆虐下，人們對快速抗原檢測包的需求大增，市面同樣出現缺貨情況。張錦雄指自己認識一些廠商，希望協助市民使用合理價格買到防疫用品。此外，團購群組亦能帶動成一個社區網絡，「透過團購群組，一啲本身唔識嘅街坊都會互相認識，慢慢有一個社區網絡，大家都會互助」。他提到，有些街坊會特意買多一點物資，再把部分捐出，經他轉贈至其他有需要的人手中。

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