菜荒｜供港菜價飆升　業界指不足50名跨境司機送菜　料漲價持續

接連有跨境司機染疫，令供港蔬菜價格飆升。港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝表示，目前有數百名跨境司機送往隔離21天，僅餘不足50名司機送菜，料倘不改善港人司機須集中到接駁點等候交收的安排，不排除有更多交叉感染個案出現，相信鮮活食品價格上漲將維持一段長時間。



▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



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張旭輝今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，約300至400名跨境司機因有確診個案，而被送往隔離21天，目前只剩餘不足50名司機送菜。他解釋，香港跨境司機要到接駁站把貨車轉交內地司機，再到內地菜場收貨，而香港司機則要留在接駁點或隔離酒店等候，認為大量司機聚集，容易產生交叉感染，無助防疫防控，亦浪費時間。他認為，應容許香港跨境司機直接到菜場取貨，不用下車減少接觸，亦提升效率。

至於港人會否繼續捱貴菜，他認為大量司機仍在隔離，如按原有安排在接駁點等候，不排除有更多交叉感染，相信鮮活食品價格上漲將維持一段長時間。