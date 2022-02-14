3歲女童留院ICU病情急轉直下仍危殆　死亡４老翁中2人等不及入院

新冠病毒第五波疫情惡化，本港今日（14日）新增2,071宗確診，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，日前入住兒童醫院深切治療部ICU的3歲女童情況仍然危殆，「女童情況急轉直下得好快」，正接受治療，醫護會盡力支援病人及家人。暫共有10病人危殆。



另有4名初步確診長者離世，東區醫院一名77歲男病人及瑪嘉烈醫院82歲男病人入院後情況持續惡化，在昨日及今日先後離世；另外有兩名長者未送院已不治，分別是73歲住廣田邨及77歲住油麻地的老翁。



入住兒童醫院深切治療部的3歲女童情況仍然危殆。（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，暫時有10名危殆的確診病人留醫，大部分是長者，有長期病患，當中3人有接種疫苗，7位沒有；至於早前入院的3歲女童，她情況危殆，現仍在兒童醫院留醫，她指女童正在ICU接受治療，但情況急轉直下，醫護會盡力支援病人及家人。

兩老翁今日凌晨死亡

何續指，一名77歲男病人在上周六（12日）晚上，因氣促入住東區醫院內科監察病房，其後經檢測初步確診，之後情況惡化，在昨日凌晨4時50分離世；另有一名82歲男病人上周五（11日）因發燒入住瑪嘉烈醫院，其後初步確診，情況持續惡化，今天凌晨2時27分離世。

一名82歲男士，上周五（11日）因發燒入住瑪嘉烈醫院，其後離世。（資料圖片/鍾妍攝）

油麻地老翁未送院已不治

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公眾殮房有兩名初步確診的長者未入院不治，分別是一名73歲男病人，居住廣田邨，昨日（13日）離世後測試呈陽性；另有一名77歲男病今日初步陽性，家住油麻地，有聲沙及咳足一日，未送院已不治。

醫管局：病人情況轉差可立即叫救護車

另外，何婉霞亦特別呼籲，如果病人情況轉差，包括呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊，「請你哋家人立即叫救護車，將病人送去急症室，我哋係會盡快處理情況變差，以及特別有需要的病人。」

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