疫下網課成績大倒退　基層逾半收入交補習費：冇得食都要畀佢補

學校疫下持續停課，有調查發現學童改為上網課後，超過七成半兒童出現學業成績倒退，逾半兒童經常出現負面情緒及社交能力倒退，有家長為讓子女跟上學習進度，無錢亦咬緊牙關安排子女補習，平均開銷達2,269元，有打散工的單親媽媽月入僅5、6千元，受疫情影響今月只返4日工，仍打算繳付3千元補習費，「四、五科得一科合格，唔食都要畀佢補」有團體促請政府正視基層家庭需要，增加支援服務及資助。



受訪家庭平均花費2269.5元補習費

關注學童發展權利聯席上月18日至今月7日，透過405份網上問卷及電話訪問完成問卷，涉及405個家庭及752名兒童，以了解基層兒童在疫情下的身心學習發展，學習情況，以及基層家庭對政府扶貧政策的意見。受訪家庭主要是3人及4人家庭，合共佔67%，家庭主要育有1名至2名兒童，合共佔83%，調查一共涉及752名基層兒童。接近一半受訪家庭租住劏房、天台屋、床位等不適切居所，四成半居住公屋單位。

調查結果顯示，41%受訪家庭每月花$2000或以上在子女學習支援方面，19%花費1500至2000元之間，主要包括功課輔導班、補習班，平均每月花費為$2269.5。相反兒童醫療開支的花費較少，例如一般診症、健康評估、特殊學習需要訓練等支出，37%受訪家庭稱零付出，但一旦需要時，有近80%家長表示未能應付突如其來的醫療費用。

受網課影響 76%兒童出現學業成績倒退

調查發現，自學校改為網上學習後，76%兒童出現「學業成績倒退」、70%兒童出現「視力問題」、大約56%兒童「經常出現負面情緒」及「社交能力倒退」，估計是受訪者大多來自基層家庭，缺乏合適學習工具，例如電腦及耳機，加上兒童缺乏私人空間，學習時受到兄弟姊妹騷擾，使他們難以專注學習，容易出現「學業成績倒退」情況。更甚的是，家長緊張兒童的學業，親子經常因學習問題出現衡突，也會加劇疫情對兒童所造成的負面影響。

調查顯示，有接近一半受訪者未能申請在職家庭津貼或全額學生資助計劃，主要原因包括申請手續複及被指未能齊備所有證明文件。有基層家庭未能應付兒童學習或課外活動開支時，83%受訪家庭選擇節衣縮食，61%暫停課外活動，55%被迫暫停功課輔導班或補習班，另有45%會動用積蓄或向親友借貸。

翟女士為單親媽媽，因要照顧兒子只能打散工，但疫情下收入大減，要向親友借貨度日，但她仍堅持盡量維持兒子上補習班。(莫家文攝)

單親媽開工不足向親友借貸 堅持兒子補習

單親媽媽翟女士，與10歲就讀小四的兒子居住天水圍一個公屋單位，疫情前在一家酒樓上班任日薪散工，一個月大約有5至6千元，疫情後收入開始受影響，最差今月只上班4天，時間再縮短至上班5小時，日薪僅300元，由於收入大減，她無奈叫停兒子補習班，但下月即將考試，她又不得不重新考慮「一個月補習費3,000元，收入畀咗一半佢，𠵱家佢上網課，成績仲差咗，四、五科得一科合格，唔食都要畀佢補。」

另一名居住觀塘劏房單位的單親媽媽鄧女士，與7歲的兒子租住觀塘一間只有面積僅100呎的劏房單位，疫情前她獲一間公司受聘為打字員，月入約9千多元，惟疫情嚴重影響公司生意，最終她亦被裁掉，目前領取約一萬元綜援生活，扣除5千元租金及水電費，剩下5千元既要應付生活開銷，還要扣除兒子每月補習費約1,700元，每月捉襟見肘，有時買兩餸飯要求多飯，兩母子便可共享一頓午餐或晚餐。她指收入有限，已暫停所有興趣班開支，甚至兒子牙痛亦只能「叫佢忍多兩日就唔會痛」但學識有限，她始終堅持補習，避免兒子網課期間追不上學習進度。

關學聯認為，為有效改善基層兒童在疫情下的身心發展及學習情況，政府必須提供針對性的支援措施，建議在新一年度財政預算案提供學習支援津貼，包括在職家庭津貼的兒童津貼應與工時脫勾，讓基層兒童真正受惠；增設兒童醫療券，讓兒童生病時得到適切治療；長遠仿效新加坡等國家，為基層兒童設立兒童發展戶口計劃，基層家庭與政府共同供款，支援兒童教育開支。