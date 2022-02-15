疫情│9個飲食業工會到政總請願　批政府漠視僱員欠支援

第五波疫情爆發，飲食業首當其衝，大批僱員被放無薪假及停工。有工會指出，飲食業員工自第一波疫情以來一直站在最前線，惟在政府推出第六輪防疫抗疫基金之下仍被漠視。9個飲食業工會今天（15日）派代表到政府總部門請願，向行政長官、食衞局代表及兩名立法會議員遞交請願信。



飲食業疫下首當其衝 逾八成員工受影響

香港飲食業職工會聯合會（飲聯）、中西飲食聯合會、香港洋酒食品超級市場職員協會、烤臘及飲食專業人員協會、快餐及食店員工聯會等共9個飲食業工會，今天分別到政府總部外請願。據飲聯表示，過去兩日曾進行調查，在501名受訪工友中，共有逾八成人（81.5%）表示公司有受疫情影響而結業、縮短營業時間等，認為反映大部分工友現時處於停薪狀態。

飲聯表示，特首雖然表示在第六輪防疫抗疫基金措施中聆聽了各界聲音，惟食衞局和衞生署其實至今未有聯絡他們進行諮詢；又指不同工會已多次向政府表示，紓困措施不能「只救僱主不救僱員」。9間飲食業工會認為，政府在第六輪防疫抗疫基金中，包括了向保安、機場貨運員工等發放5個月共一萬元的津貼，卻沒有向飲食業僱員作出支援。

要求政府1萬元津貼與清潔、保安睇齊

工會續指，一眾飲食業僱用一向「最聽政府指示」，由打針至安心出行等都一一遵守實行，因此要求政府落實有效措施以惠及工友。他們建議，向受疫情影響的飲食業僱員發放每人每月2,000元、5個月共一萬元的津貼；放寬申請臨時失業津貼的條件及彈性處理工作證明；以及全力謀求業主減租以減低食肆營運壓力。