兒童是社會未來的主人翁，為了讓兒童有充分機會參與社區事務，由香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會青年領袖培訓工作小組合辦、葵青區議會贊助的「葵青區兒童議會試驗計劃」，於去年10月至今年2月期間推行，透過區內兒童組成的「葵青區兒童事務交流聯席」舉行的小組會議、社區考察，以及與地區不同持份者會面及交流，小組成員對區內不同事務提出意見及改善建議，今日（20日）舉行成果發佈會，期望提升社區大眾對兒童參與社區的認識。



「葵青區兒童議會試驗計劃」今日（20日）舉行成果發佈會，期望提升社區大眾對兒童參與社區的認識。（受訪者提供圖片）

香港聖公會麥理浩夫人中心組織幹事黃嘉鍵表示，計劃一共招募了接近20名6至12歲的葵青區兒童組成「葵青區兒童事務交流聯席」，他們來自區內不同群體，包括公屋及劏房家庭，透過定期參與會議，提出他們對社區事務的意見及建議，亦會與區議員、社區人士及政府部門代表會面。黃嘉鍵指，過去四個月，兒童事務交流聯席共舉行了三次聯席會議，期間到屯門公園共融遊樂場考察及與康文署代表會面，探討改建公園的可能性，也透過線上與本土研究社等團體交流房屋議題。

認為現時設施殘舊單一 難照顧兒童需求

聯席兒童成員今日在成果發佈會上，分享了他們過去四個月所關心的四大社區事務範疇，並提出改善建議，包括公園改建、房屋問題、公共交通及環境衞生。由於梨木道公園設施即將進行改建，聯席兒童成員曾到屯門共融遊樂場進行實地考察，並試玩較受歡迎的設施如圓形鞦韆及彎形滑梯，透過與區議員及政府部門代表會面，兒童成員認為可增設一些適合兒童的玩樂設施。成員吳鈺盈指，現時公園設施較單一，建議可增設羽球球場、乒乓球桌，甚至彈彈床等運動設施，尹旭均則認為，現時公園設施殘舊，未能滿足到與自己年紀相若的兒童，「淨係得好細嘅小朋友同長者會用」。

「葵青區兒童議會試驗計劃」今日（20日）舉行成果發佈會，期望提升社區大眾對兒童參與社區的認識。（受訪者提供圖片）

合租易引起衞生問題：一打開啲門就好臭

至於居於共居處所的聯席兒童則關心房屋問題，他們提到現時的租金非常昂貴，但地方卻狹小，缺乏足夠空間讓他們學習及玩樂。成員李嘉熙留意到區內有些閒置學校用地，建議可用來興建公屋，令有需要人士盡快上樓，「依家房屋供應好少，見到有啲人要露宿街頭」。至於黃宇靜則留意到區內不少街坊合租單位居住，惟衞生問題引起關注，「成日有蛇蟲鼠蟻，一打開啲門就好臭」。她形容自己的居所也有不少問題，例如水喉漏水時，業主也鮮有提供協助，希望業主日後能調低租金，並能負責任地處理單位的維修事務。

疫下巴士班次疏落不便居民

有兒童成員亦關注區內的交通問題，並透過與區議員的會面交流及實地考察，了解區內違規泊車的情況。成員羅柏洭形容，區內胡亂泊車情況嚴重，甚至阻礙巴士落客，「星期六、日有好多車泊喺馬路，因為停車場冇晒位」，建議政府部門加強執法，並提高違例泊車的罰款。至於梁迎樂則留意到疫情下巴士班次疏落問題，「以前等15分鐘，依家要等成30分鐘」，他期望九巴可增加更多點對點的巴士方便居民，因居於石籬的他出市區經常需要轉車，他亦希望能增設更多關愛座，讓長者乘車時不用經常站立。

區內鼠患及爆水渠問題嚴重

成員周升朗及陳泳潼則關注區內的衞生及環保議題，周升朗留意到區內鼠患嚴重，特別經常於後巷及石籬街市等地方發生，他們與區議員實地視察後，現時已於鼠患肆虐的地方設置牢籠，希望防止老鼠爬上民居，周同學亦提醒居民應自律，將垃圾放入垃圾桶，保持環境衞生。陳泳潼表示，部分大廈水管老化，經常發生污渠爆裂情況，同樣影響社區衞生，建議業主注意大廈的水管維修保養。

計劃透過拍攝短片及製作小冊子，記錄聯席兒童成員參與社區事務的成果。香港聖公會麥理浩夫人中心高級協調主任陳清華形容，疫下推行此計劃雖面對不少障礙，但仍然看見兒童對社區的敏銳觸覺，他認為兒童是社區重要的持份者之一，期望透過推動他們在社區的參與，令他們的聲音得到更多社會大眾重視。