羅致光建議外傭以薪代假留家　工會：變相做足七日冇休息

政府收緊社交距離，更表明對外傭周日聚會嚴厲執法，勞工及福利局長羅致光早前表示法例容許僱主以薪金代替假期，呼籲外傭假日留家休息，香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing批評有關做法不合理，「有啲外傭休息位置只有一張碌架床，尤其服侍老人家或小朋友，基本係無休息時間。」強調不會有外傭想染疫，將病毒帶回家中，建議應從有商有量的角度出發，讓外傭有休息喘氣的空間。



工會指並非每名外傭有私人休息空間

勞工及福利局長羅致光在電台節目早前表示，如果取得外傭同意，法例容許僱主以薪金代替假期，呼籲外傭盡量在假日留在家休息。

香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing表示，大部分外傭工作的地點，根本不存在私人空間，以她為例，她在僱主家中主力照顧一名婆婆，她與婆婆共居於一個房間內，私人空間就只有碌架床上格，若如羅致光局長所言，她代薪代假留在家中，「老人家起身去廁所要人扶，我留喺屋企話係休息，唔通佢嗌我，我都唔扶佢？」她又指，外傭平日工作時間達到12至14小時，若照顧長者或小朋友，工作時間更長，每周一天的休息時間，外出只是讓她們取得喘息休息的空間，強調沒有外傭想染疫傳回家中讓僱主一家受感染，「好多家傭都要出去街巿買餸或坐車，佢哋有機會咁樣受感染，唔一定外出聚會所致，何況勞工法例寫明每周應有一天休息日，局長有冇諗下做足七日，每日工作超過12至14小時一日係咩境況？」

勞工及福利局長羅致光在電台節目早前表示，如果取得外傭同意，法例容許僱主以薪金代替假期，呼籲外傭盡量在假日留在家休息。(資料圖片)

僱主應與外傭有商有量

她建議，僱主與僱員應建立在信任及有商有量的基礎上，例如約法三章外出時必須戴兩口罩外出，用手觸過任何按鈕、用膳或除口罩前後均要消毒洗手，並且在安全距離下才可以聚會，工會已於當局每次推出新政策後，翻譯出印尼或菲律賓語言再群發予家務工參考，相信大部分人明瞭及願意遵守有關規定。

另外，警方繼續就外傭外出聚會的社交距離從嚴執法，上周六(19日)於全港各區進行巡查及加強執法行動，針對市民包括外籍家庭傭工違反防疫規例的情況。截至當日下午6時正共發現17人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）；同時，警方發現178人沒有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），分別被發出定額罰款通知書。

外傭組織曾發起活動，呼籲與港人一起共同抗疫。(資料圖片)

而警員昨巡邏尚德邨期間，發現3名外籍女子聚集，她們為菲律賓籍，持有香港身份證，年齡介乎38至40歲，遂向他們發出定額罰款通知書。