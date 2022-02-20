外傭投訴想打針遭僱主拒絕兼暴打　調查揭中介濫收費超法定26倍

外傭漂泊他鄉來港工作，卻還要面對無良中介公司剝削。有外傭工會調查發現，不少外傭面對被濫收中介費苦況，平均被多收費用超出法例規定約26倍，亦有約三成受訪者曾被扣押護照及僱傭合約等文件。

面對新一波疫情，工會估計逾半外傭無假放，直言以薪代假不合法，也無視外傭放假需求，被迫留在家中繼續工作。多個工會累計收到近百宗求助，最新涉及一名有意接種第二針疫苗的外傭，但被僱主拒絕，甚至被打及終止合約。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼

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外傭每月最低工資為4,630元，現時法例規定職業介紹所向求職者收取的佣金金額，不得超過其入職後所賺取的第一個月工資的10%，並只可在求職者獲發第一個月工資後收取。

外傭被濫收13至26倍中介費

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）和團結家務工工會（UUDW）於去年4至6月期間訪問105名外籍家務工。調查發現，在新來港外傭中，52%新來港受訪者指，到港後被中介公司非法收取或多收費用，平均被收取12,446港元中介費，較2018年調查（當時受訪者平均支付9,013港元）高出38%，多於法例最高規定約26倍。

在香港更換僱主的受訪者中，46%受訪者被收取平均6,235港元的非法中介費，較本港僱傭中心可收取的佣金上限多出近13倍。大部分受訪者指中介公司沒有發出收據或記錄不正確；即使有收到收據，多是沒有完整記錄中介收費。

三成受訪者被沒收個人文件

調查亦發現，29%受訪者曾被扣押個人文件（主要是護照及僱傭合約），其中70%是被僱傭中心沒收。工會指這是普遍的脅逼和剝削手段，以控制家務工的行動或阻礙她們轉工。

政府表明會對外傭周日聚會從嚴執法，一旦發現超過兩人聚集，會即場給予一萬元定額告票。(資料圖片)

工會促立法監管 改善投訴及檢控機制

研究報告指出，大部份違反《職業介紹所實務守則》條款的中介公司沒有受到嚴重後果，並引用勞工處報告，涉及在2019至2021年期間違反法例的中介公司，成功定罪個案只有10宗，但這三年分別有475，290及269宗涉及外傭中介公司的投訴。

香港亞洲家務工工會聯會代表Phobsuk Gasing表示，《守則》已實施5年，但監管不力，認為政府應立法，加強監管及有效檢控違法的中介公司，並列明沒收護照或合約等個人文件屬違法，以及改善投訴及檢控機制等。

Phobsuk Gasing表示，外傭周一至六已要24小時ON CALL工作，估計疫情下逾半外傭更無假放，亦面對僱主長期在家工作，即使僱主願意用錢購買假期，直言休息時間不足容易染病，希望僱主及政府體諒。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

僱主拒外傭出外打疫苗 終止合約

多個外傭工會在第五波疫情累計收到近百宗求助，其中進步勞工工會（PLUDW-HK）昨晚收到一宗求助，涉及有外傭希望接種第二劑疫苗，但僱主不容許，甚至打她及終止合約。

印傭Raith表示，因來港檢疫而花費的費用，被僱主或中介從人工扣減，亦要面對僱主邀請朋友回家聚會，或是希望僱主在家中佩戴口罩不果。對於政府帶頭呼籲外傭在假期不要外出聚會，她說部分外傭未能放假，留在家中變相被逼要工作。

Phobsuk Gasing補充指，外傭周一至六已要24小時ON CALL工作，估計疫情下逾半外傭更無假放，亦面對僱主長期在家工作，即使僱主願意用錢購買假期，直言休息時間不足容易染病，希望僱主及政府體諒，有工會代表亦重申以薪代假是違法。她又指，有僱主因外傭染疫而解僱，或沒有提供暫住地方，面對求助無門，被逼露宿街頭，直言「唔病死都凍死」；又認為部分外傭確診後無病徵或病徵輕微，未必需要送院治療，希望政府為她們提供暫住地方，也呼籲僱主不應因外傭確診而馬上解僱。