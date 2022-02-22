前財爺曾俊華客串《IT狗》　淺談香港創科前景：疫下是發展好時機

日前ViuTV劇集《IT狗》掀起大熱，其中一集更有彩蛋，前財爺曾俊華（John）驚喜現身，客串15年前曾在數據港將「星之子」榮譽頒予Tony（楊樂文飾）的「華仔」。現實中，曾俊華早已離開工作多年的政府，轉向創新科技行業繼續服務大眾。疫情下，各行各業深受影響，曾俊華反而認為是個好時機發展創科。對於他來說，現時最感興趣的便是與年輕人共事，共同尋找利用科技顛覆各種行業的可能性，推動科技以迎合21世紀的生活。



談到接拍劇集《IT狗》的初衷，曾俊華表示，讀過劇本後，覺得故事非常真實，能直接反映到行業與時下年輕人所面對的問題，認為十分有趣，故一口答應參與拍攝。原來，曾俊華曾與劇集導演簡君晉合作過，經過這次拍攝，他學會欣賞別人的作品，「因為就算幾分鐘嘅嘢，都要拍好長時間」。而劇集內容緊扣資訊科技，曾俊華認為現時香港的創科氣氛不錯，且看到一群年輕人在背後默默努力，有部分由多年前寂寂無名的「學生哥」，現在已在業界一支獨秀。

前「財爺」曾俊華在早前的人氣劇集《IT狗》驚喜客串演出，與男子團體MIRROR隊長楊樂文（Lokman，右）有對手戲。（曾俊華FB圖片）

疫情下各行各業受到衝擊，但曾俊華反而認為是一個發展創科的好時機，他更形容疫情是一種催化劑，可加快整個創科發展。他表示疫下急需改變社會的運作方式，舉例指早前因跨境司機染疫影響蔬菜運輸，便可考慮使用無人駕駛科技，例如以無人飛機代為運輸，減少人們感染風險。雖然運作上會有成本考量，但他坦言推動新科技有必要性。他又舉例指，疫下更多市民網上購物，學生也需要以混合形式上堂，這些模式已成為生活一部分，即使疫情完結，不會因此而消失。

ViuTV劇集《IT狗》掀起大熱，其中一集更有彩蛋，前財爺曾俊華（John）驚喜現身。（劇集截圖）

對於香港IT人才短缺，是否應設法留住更多人才，曾俊華則認為需要改變思維，多利用來自不同地方的專才協助本地科創公司發展。在培育方面，他認為學校應適時改變學習形式。至於現時虛擬貨幣（NFT）的發展機會大，他亦看好未來發展，故認為現時應先加強教育，讓更多市民認識，才可以把虛擬貨幣逐漸成為主流。

離開官場後，曾俊華便致力從事於創科方面。他表示，現時最感興趣的便是和年輕人共事。現時希望能夠與他們，共同尋找利用科技顛覆各種行業的可能性，以推動科技更迎合21世紀的生活。

離開官場後，曾俊華致力從事創科行業。他坦言，現時最感興趣的便是與年輕人共事，近年他與不同初創公司合作，合作條件是要有年輕人員工、公司與科技平台有關，以及行業有顛覆主流的可能性。曾俊華認為年輕人缺乏空間發展，理解兩代的價值觀不同，容易形成世代矛盾，但年輕人是未來的主人翁，認為他們的看法會對公司架構、家庭及學校造成不同影響。曾俊華表示，希望能與年輕人共同尋找利用科技顛覆各種行業的可能性，推動科技來迎合21世紀的生活。