疫下企業加速轉型　科技券申請去年5108宗　創科署望年中完成審批

政府近年銳意發展創新科技，計劃打造本港成為創新科技中心，每年向創科撥款的開支亦節節上升。創新及科技署近日公布2021年回顧及未來展望」，當中「創新及科技基金」去年支出約40億元，相較2017年高出3倍。此外，由於疫情加速企業的數碼轉型，以致「科技券」的撥款申請高出創科署的預期，因此於去年6月已委託香港生產力促進局擔任「科技券」的秘書處，以加快處理申請，預料今年中可完成大部分去年累積的申請。



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創科基金支出創新高 較2017年高約3倍

提到本港創科發展，便不得不提政府近年資金的投入。由創科署負責的「創新及科技基金」營運17個資助計劃，涵蓋5個範疇，包括支持研發、推動科技應用、培育創科人才、支援科技初創企業及培養創科文化。創科署公布，去年收到逾1.13萬個申請，相較2017年約3,000個申請高3.8倍。而去年近9,000個申請獲批，相較2017年1,500個申請獲批高約6倍。至於去年支出方面為約40億元，相較2017年13.3億元高約3倍，即撥款數字再創新高。

疫下網上營商最受企業歡迎

疫情爆發後，不少企業均推出在家工作的措施，避免員工感染的風險。惟當中涉及科技相關的技術，企業需數碼轉型才可繼續營運，因此當局於2020年在「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」。創科署透露，已有25,744個申請獲批，當中佔95%為中小企，總資助額約17億元，最受歡迎為網上營商，其次為網上客戶服務和推廣，以及客戶數碼體驗升級。

惟「遙距營商計劃」申請期已完結，創科署建議企業可申請涵蓋層面更闊的「科技券」，同樣可透過科技服務和方案，支援本地企業轉型並提升生產力。創科署指，去年5,108個申請中，已批出近3,800宗申請，涉及約6億元，為2017年約577宗申請的19倍。

創新科技署署長潘婷婷。（歐陽德浩攝）

去年委託香港生產力促進局幫助處理撥款申請

不過創科署署長潘婷婷坦言，初時預料「科技券」申請數目約3,000個，最後結果超乎預期，因此人手不足以處理，已於去年6月委託香港生產力促進局擔任「科技券」的秘書處。她亦指，相關申請不能快速撥款，因「審計處同埋ICAC會睇住我哋啲程序」，同時企業申請過程中須補充資料，準備亦需一定時間。她指，去年的申請仍在處理中，預料今年中可處理大部分累積的申請。

除了向有需要的企業撥款外，創科署亦投放資金鼓勵企業「再工業化」。去年底政府《施政報告》便提到，將於新界西北87公頃的土地興建港深創新及科技園，以及興建創科的相關設施，包括醫療用品製造中心、先進製造業中心、微電子中心等。因此創科署過去亦向企業提供「投資研發現金回贈計劃」及「再工業化資助計劃」，前者於過去5年已逾750間公司獲批現金回贈，金額約6.4億元。

企業廠房搬回本港︰「香港製造」是賣點

潘婷婷透露，不少企業均反映「香港製造」是不錯的賣點，因此在資金的鼓勵下，願意將生產鏈從內地搬回香港，當中包括製作出前一丁的日清食品。她亦指，成功的申請例子不乏食品加工製造，認為符合香港「美食天堂」的美譽。如雞蛋仔專門店「香港街食」的負責人，便因懷孕的妻子深夜突然希望一嚐雞蛋仔，於是研發自動化雞蛋仔生產機，並成功開拓本地及海外市場。「喺外國食雞蛋仔都要成8鎊，計返港幣都成80幾蚊，唔平㗎。」

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