疫情｜家居固體廢物棄置量上升　環團聯署促增加重用飲料容器比例

本港2020年本港堆填區的家居固體廢物每日平均棄置量為6,844公噸，當中不少為樽裝水、鋁罐等飲料，多個環保團體就可口可樂公布最遲於2030年採用可重複灌裝或可退還的玻璃及塑料容器表示審慎歡迎，認為其他大型飲料商及港府應盡快制定相關措施，從源頭減廢。



堆填區家居固體廢物棄置量上升4.4%

根據環保署統計，家居廢物是香港都市固體廢物的主要成分，2020年的棄置量為平均每日6,844公噸，較2019年增加4.4%，數據主要反映於新冠病毒病疫情下，市民花更多時間在家工作及用膳，當中外賣飯盒，購物紙袋膠，樽裝水，易拉罐均有機會被人用完當成垃圾棄置。

可口可樂公司(The Coca-Cola Company)日前宣布最遲在2030年，全球旗下飲料品牌中至少有25%採用可重複灌裝(refillable)或可退還(returnable)的玻璃或塑料容器，或透過傳統汽水機或可口可樂「自由斟」，讓消費者能夠使用可重用容器購買飲品。

可口可樂公司(The Coca-Cola Company)日前宣布最遲在2030年，全球旗下飲料品牌中至少有25%採用可重複灌裝(refillable)或可退還(returnable)的玻璃或塑料容器，或透過傳統汽水機或可口可樂「自由斟」(資料圖片)

塑膠飲料容器生產者責任計劃盡快立法

本港12個環保組織，包括長春社、綠色力量、綠惜地球、綠領行動等發表聯署聲明，對可口可樂公司的做法表示審慎歡迎，但同時指太古可口可樂(SCC)作為可口可樂公司旗下東亞及美國西岸部分地區的特許經營商，同時亦為本港飲品塑膠容器回收設施的合資夥伴，考慮到香港高度發展的社經水平，太古可口可樂理應訂出更進取目標，領先其他國家或地區，在2030年前達到超過25%產品使用可重複灌裝或可重用包裝，並鼓勵維他、屈臣氏等其他飲料製造商，同樣提出進取的相關承諾及時間表，以減少耗用塑膠包裝。

聲明又指，港府去年5月已經完成塑膠飲料容器生產者責任計劃（PPRS）的公眾諮詢，但自此之後就再沒有公布任何消息。組織促請政府盡快啟動相關的立法程序。既然飲品製造商願意「行多步」就相關問題採取行動，政府應在條例草案加入可重用和回收目標，以及適當執法機制以鼓勵業界公開承諾其相應目標及時間表。聲明又建議政府，所有不同類型的飲品包裝，一併納入飲料容器的生產者責任制當中，以杜絕飲品製造商，改以其用不受管制的包裝，包括轉用紙包飲品盒或鋁罐規避責任。