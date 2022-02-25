本地口罩公司捐逾2,500個快測劑予無家者　社協：及時雨

本港社區中心檢測通知期長達4至7日以上，新冠病毒快速檢測劑又要自掏腰包購買，未必所有人能夠負擔。有本地口罩公司宣布未來兩周向社協捐出 2,500盒新冠狀病毒抗原快速測試棒，由他們派予區內露宿者，並於本月下旬開始捐出每批來貨的其中一成，直到總捐贈額達10萬盒為止，社協幹事吳衞東直言有關做法對無錢無權的無家者來說是及時雨，確保他們染疫後盡快獲得政府相關安排。



無家者前往社區檢測意願低

香港本土口罩公司 acc+表示，近日確診人數不斷創新高，檢測站排滿人龍的畫面屢屢出現，決定與香港社區組織協會合作，全數贈予深水埗一帶露宿者，今明兩週首階段率先捐出2,500盒，並於2月下旬起，捐出每批來貨的其中一成，直到總捐贈額達 10萬盒為止，以幫助弱勢社群。組織幹事吳衞東表示，露宿者作為社會最底層的人士，連口罩等基本防疫物資亦告缺乏，部分人又有精神問題或個人原因，即使身體不適，出現癥狀亦不願到社區中心接受檢測，故新冠病毒快速檢測劑是較易獲知初步檢測結果的方法，對露宿者來說無異是及時雨。社協又表示，另有兩家電訊集團先後捐贈合共2萬個快速檢測包予劏房戶，方便他們在僱主要求返工前檢測或擔心染疫的情況下自行檢驗，減輕他們自購防疫物資的財政負擔。

快速檢測劑抗疫價$18公開發售

該公司又宣布，有見本港疫情告急，決定以抗疫價$18出售新型冠狀病毒抗原測試劑，解港人燃眉之急，有興趣者可自行瀏覽其官網http://www.accmask.com/查詢。