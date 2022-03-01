防疫抗疫基金｜髮型屋本月7日起可按員工人數申請　最高可獲5萬元

早前政府宣佈髮型屋納入需停業的處所之一，令不少髮型師收入大受影響。政府表示，第六輪「防疫抗疫基金」下的「髮型屋及理髮店資助計劃」將於本月7日開始接受申請，向自2月10日起被勒令停業的髮型屋及理髮店提供一筆過資助。



第六輪「防疫抗疫基金」下的「髮型屋及理髮店資助計劃」將於本月7日開始接受申請，向自2月10日起被勒令停業的髮型屋及理髮店提供一筆過資助。（資料圖片/曾鳳婷攝）

根據政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示，自2月10日起被勒令停業的髮型屋及理髮店屬於資助計劃的受惠對象，計劃亦適用於由社企經營的髮型屋及理髮店。每間合資格的髮型屋及理髮店會按其處所內的員工人數獲得一次過資助，若有1至2名員工，可獲得1.5萬元資助；3至4名員工可獲3萬元資助金額；5名或以上員工可獲5萬元資助金額，至於連鎖髮型屋或理髮店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）則可獲得最多150萬元的資助。

政府表示，網上申請系統將於3月7日早上9時開始接受申請，截止申請時間為3月20日晚上11時59分。持有商業登記的髮型屋及理髮店須於申請期內，透過計劃的專屬網上申請系統提交申請，由社企營運而沒有商業登記的髮型屋及理髮店須透過香港社會服務聯會提交申請。計劃亦設有熱線1836 138及電郵方便商戶查詢計劃詳情，有關服務於今日（1日）早上9時開始運作。政府預計計劃將惠及約4,200個相關處所，基金已預留1.3億元撥款推行計劃，秘書處預計將於3月內開始發放資助。

多區髮型屋停業前大排長龍

