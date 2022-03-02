DSE｜劏房考生可申信和資助服務　暫住前粉嶺裁判法院領袖學院

第五波新冠病毒疫情嚴峻，不少大廈出現居民連環染疫，而喉管多欠佳的劏房尤為高風險。信和集團今日（2日）宣布捐出500萬元予醫院管理局支援轄下醫院的兒科服務，同時公布為居於劏房戶的應屆DSE中學文憑試考生，提供短暫住宿服務，資助他們於領袖學院（前粉嶺裁判法院）的單位暫時居住，以支援其學業及情緒需要。

太古集團慈善信託基金今日也公布，社區計劃「信望未來」捐款1,550萬元，協助弱勢社群渡過逆境。



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為有兒童劏房家庭 提供臨時住宿供留家抗疫

新冠疫情嚴峻，兒童的健康狀況更加令不少家長擔心。信和集團及旗下黃廷方慈善基金宣布捐出500萬元予醫院管理局支援轄下醫院的兒科服務，包括香港兒童醫院；為進一步照顧留家抗疫的基層兒童及其家庭，信和與非牟利團體合作，為不適合隔離的劏房家庭提供臨時住宿，同時特設網上學習課程讓留家抗疫的兒童寓學習於娛樂。

對於應屆DSE中學文憑試考生。信和公布與香港青年協會合作，為有逼切需要而居於劏房戶的應屆考生提供短暫住宿服務，資助他們入住前粉嶺裁判法院的「領袖學院」單位暫時居住，支援其學業及情緒需要。

「領袖學院」屬於「活化歷史建築伙伴計劃」第三期項目之一的前粉嶺裁判法院，2018年底已完成復修及活化，成為香港青年協會領袖學院，2019年3月底開幕，學院將重點培訓青年領袖技巧，同時會透過導賞，介紹法院大樓的建築特色，與訪客重溫法院及新界的變遷。

信和集團將與非牟利團體合作，為不適合隔離的劏房家庭提供臨時住宿。（資料圖片）

一萬名基層兒童可上海洋公園網課

為配合政府防疫措施，現時學生需要提早放暑假留家抗疫，信和公布將與海洋公園合作，提供一系列適合3至8歲兒童的網上學習活動，為期四星期的課程將以故事及遊戲形式，介紹生物多樣性及動物知識，讓兒童在居家抗疫期間仍可以參與有趣又有學習意義的活動，會有一萬名基層兒童受惠。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，在目前持續嚴峻的疫情下，為基層兒童及其家人提供適切援助至為重要，集團將繼續支持政府採取一切必要措施對抗疫情，希望各界繼續緊密協作，社區人士亦盡力保護自己及家人，「我相信疫情將早日結束，大家重過正常生活。」

太古基金撥款1550萬推行四項計劃

太古集團慈善信託基金公布，「信望未來」的最新項目於3月啓動，將捐助1,550萬元協助最有需要的人士，務求為弱勢社群提供因疫情而未能得到的適切服務，協助他們維持生活所需，渡過眼前逆境。項目包括：捐款900萬元支援香港社會服務聯會超過30家非牟利機構成員；捐款350萬元，派發熱食飯盒、易於保存的主要食糧、食物及清潔衞生用品予長者、街道清潔工友及難民等弱勢社群，熱食飯盒由社企合作夥伴銀杏館及喜樂餐飲烘焙提供，主要食糧由樂餉社提供，而食物及清潔衛生用品則由香港守護尊嚴中心提供。

另外，「信望未來」的「營造東涌」計劃撥款200萬元，透過非牟利機構合作夥伴包括香港聖公會東涌綜合服務、鄰舍輔導會，以及小彬紀念基金會，為一直受助於太古基金的東涌弱勢長者、兒童及青少年提供應急物資及教育支援；「信望未來」的合作夥伴基督教關懷無家者協會增加撥款100萬元，為生活在惡劣居住環境的社群提供支援，改善身心健康。