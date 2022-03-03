染疫外傭遭僱主趕出門　困私家車上隔離　78歲廟街神父租房助安置

第五波疫情持續，今日（3日）單日激增逾5萬人確診。近月有外傭確診後，隨即被僱主要求離開，被迫露宿街頭，有的雖可留下，但被要求隔離在車上，不得返回住所內。廟街神父胡頌恆（John Wotherspoon）得悉情況後，便着手為這些外傭尋找地方安置，讓患病的她們不致於流落街頭。他最終成功租用十多個單位，並把確診者及康復者分隔至不同單位，更會向她們提供三餐及防疫物資。

現時逾50名有需要的外傭受到協助，當中約五分三經休養後已康復。有份向她們協助的印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）表示，理解外傭染疫後，僱主會有顧慮，但希望他們得知外傭確診後，不要第一時間便把她們趕走，應該讓外傭先在住所隔離，若家中空間不足，可尋求一些非政府組織協助安置。安德里亦希望，當局能優先安排這些無家可歸的外備進入隔離設施。



協助及安置染疫外傭的Lucia指，起初接獲幫助外傭的非政府組織HELP聯絡，遂向有「廟街神父」之稱的胡頌恆尋求援助。胡神父便於2月中旬開始，向有需要外傭提供協助。受影響的外傭均是確診或曾經確診的人士，主要是來自菲律賓及印尼的外傭，亦有來自泰國及印度的傭工，現時都無家可歸，亦面對零收入的問題。她們尋求援助的原因主要有三個，分別是當僱主知道她們確診，便要求她們立即離開住所；也有一些外傭回鄉前，於機場發現自己確診，頓時不能上機，但又無處可去；部分則為完約後，經中介公司安排的宿舍暫住時發現自己確診，被中介公司趕走。

協助及安置染疫外傭的Lucia（中）指，起初接獲幫助外傭的非政府組織HELP聯絡，遂向有「廟街神父」之稱的胡頌恆（右）尋求援助。（安德里Jeffrey Andrews facebook圖片）

確診與康復外傭分開單位暫住 義工每日上門送三餐

Lucia提到，有僱主更會把確診外傭困在停泊在露天停車場中的私家車隔離，其間只給予一張被，漠視外傭生活基本需要。胡神父得悉她們的狀況，便尋找地方協助安置，現時他租用十多個單位，分別供確診者及康復者暫住，亦會提供足夠的防疫物資。胡神父及其他義工亦會每日上門送三餐予確診外傭，至於康復者亦會獲得資助自行落樓買飯。Lucia透露，由於大部分租用的地方是空置單位，故入住外傭需暫時睡在床墊上，但目前已陸續購入雙層床。

Lucia強調，陽性及陰性的外傭會分開單位居住，Lucia指入住外傭每天均會進行快速測試，如發現有外傭由陽轉陰，便會立刻將她與陽性患者分隔。現時共有逾50名外傭受助，當中23名是確診者，其餘經休養後已康復。

僱主家中有幼兒 曾協助確診外傭找酒店隔離無果

印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）透露，昨日（2日）亦有協助該組織向相關外備派飯。他表示，早前自己服務的機構亦收到不少外傭求助，太太亦曾於社交網站上發現有確診外傭被僱主要求離開，只能在網上求助。當安德里接觸該名外傭時，發現她已在公園呆坐大半日，期間雖不斷尋求援助，包括打電話到菲律賓領事館，惟由於領事館已過了辦公時間，涉事外傭未能得到回覆。該名外傭透露，她被僱主趕出門的主要原因，是僱主家中有新生嬰兒，故十分擔心孩子會因此染疫。她形容起初僱主亦有嘗試替她找酒店安置，奈何卻找不到，故最後她被迫流落街頭。

印度裔社工安德里預計日後外傭因確診而被趕走的情況只會越來越嚴重。（資料圖片）

求助外傭兩日激增20人 安德里：有染疫外傭哭泣

安德里便找來胡神父協助安置該名外傭，他預計日後外傭因確診而被趕走的情況只會越來越嚴重，他透露周二（1日）受助於胡神父的外傭只有30多名，但至今天已增至逾50名。安德里又指，昨天協助派飯時，察覺到部分確診外傭的情況不穩定，更不時哭泣。他亦坦言擔心胡神父的健康，「因為始終神父已經78歲，𠵱家仲要每日送飯畀陽性姐姐，好怕佢有咩事會好危險」。若胡神父不幸確診，亦難以找到其他人接手協助這一群被遺忘的外傭。

印度裔社工安德里坦言擔心胡神父的健康，「因為始終神父已經78歲，𠵱家仲要每日送飯畀陽性姐姐，好怕佢有咩事會好危險」。(資料圖片)

安德里明白現時是最艱難的時刻，希望大家可以互相幫助，他認為香港是一個充滿同理心的地方，例如他經社交平台分享胡神父協助外傭的事件後，隨即獲得不少熱心市民資助及捐贈食物予有需要外傭。此外，他亦呼籲當僱主發現外傭確診時可走多一步，例如先把她們分隔在獨立空間，如家中空間不足，可尋求非政府組織協助安置，而不是要求染疫外傭立即離開住所。安德里亦促請政府亦應預留一些隔離設施，優先安置無家可歸的人，「你要患者唔出街，都要搵返個地方比佢哋住先得」。