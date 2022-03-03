染疫外傭遭僱主趕出門　困私家車上隔離　78歲廟街神父租房助安置

第五波疫情持續，今日（3日）單日激增逾5萬人確診。近月有外傭確診後，隨即被僱主要求離開，被迫露宿街頭，有的雖可留下，但被要求隔離在車上，不得返回住所內。廟街神父胡頌恆（John Wotherspoon）得悉情況後，便着手為這些外傭尋找地方安置，讓患病的她們不致於流落街頭。他最終成功租用十多個單位，並把確診者及康復者分隔至不同單位，更會向她們提供三餐及防疫物資。
現時逾50名有需要的外傭受到協助，當中約五分三經休養後已康復。有份向她們協助的印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）表示，理解外傭染疫後，僱主會有顧慮，但希望他們得知外傭確診後，不要第一時間便把她們趕走，應該讓外傭先在住所隔離，若家中空間不足，可尋求一些非政府組織協助安置。安德里亦希望，當局能優先安排這些無家可歸的外備進入隔離設施。
協助及安置染疫外傭的Lucia指，起初接獲幫助外傭的非政府組織HELP聯絡，遂向有「廟街神父」之稱的胡頌恆尋求援助。胡神父便於2月中旬開始，向有需要外傭提供協助。受影響的外傭均是確診或曾經確診的人士，主要是來自菲律賓及印尼的外傭，亦有來自泰國及印度的傭工，現時都無家可歸，亦面對零收入的問題。她們尋求援助的原因主要有三個，分別是當僱主知道她們確診，便要求她們立即離開住所；也有一些外傭回鄉前，於機場發現自己確診，頓時不能上機，但又無處可去；部分則為完約後，經中介公司安排的宿舍暫住時發現自己確診，被中介公司趕走。
確診與康復外傭分開單位暫住 義工每日上門送三餐
Lucia提到，有僱主更會把確診外傭困在停泊在露天停車場中的私家車隔離，其間只給予一張被，漠視外傭生活基本需要。胡神父得悉她們的狀況，便尋找地方協助安置，現時他租用十多個單位，分別供確診者及康復者暫住，亦會提供足夠的防疫物資。胡神父及其他義工亦會每日上門送三餐予確診外傭，至於康復者亦會獲得資助自行落樓買飯。Lucia透露，由於大部分租用的地方是空置單位，故入住外傭需暫時睡在床墊上，但目前已陸續購入雙層床。
Lucia強調，陽性及陰性的外傭會分開單位居住，Lucia指入住外傭每天均會進行快速測試，如發現有外傭由陽轉陰，便會立刻將她與陽性患者分隔。現時共有逾50名外傭受助，當中23名是確診者，其餘經休養後已康復。
僱主家中有幼兒 曾協助確診外傭找酒店隔離無果
印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）透露，昨日（2日）亦有協助該組織向相關外備派飯。他表示，早前自己服務的機構亦收到不少外傭求助，太太亦曾於社交網站上發現有確診外傭被僱主要求離開，只能在網上求助。當安德里接觸該名外傭時，發現她已在公園呆坐大半日，期間雖不斷尋求援助，包括打電話到菲律賓領事館，惟由於領事館已過了辦公時間，涉事外傭未能得到回覆。該名外傭透露，她被僱主趕出門的主要原因，是僱主家中有新生嬰兒，故十分擔心孩子會因此染疫。她形容起初僱主亦有嘗試替她找酒店安置，奈何卻找不到，故最後她被迫流落街頭。
求助外傭兩日激增20人 安德里：有染疫外傭哭泣
安德里便找來胡神父協助安置該名外傭，他預計日後外傭因確診而被趕走的情況只會越來越嚴重，他透露周二（1日）受助於胡神父的外傭只有30多名，但至今天已增至逾50名。安德里又指，昨天協助派飯時，察覺到部分確診外傭的情況不穩定，更不時哭泣。他亦坦言擔心胡神父的健康，「因為始終神父已經78歲，𠵱家仲要每日送飯畀陽性姐姐，好怕佢有咩事會好危險」。若胡神父不幸確診，亦難以找到其他人接手協助這一群被遺忘的外傭。
安德里明白現時是最艱難的時刻，希望大家可以互相幫助，他認為香港是一個充滿同理心的地方，例如他經社交平台分享胡神父協助外傭的事件後，隨即獲得不少熱心市民資助及捐贈食物予有需要外傭。此外，他亦呼籲當僱主發現外傭確診時可走多一步，例如先把她們分隔在獨立空間，如家中空間不足，可尋求非政府組織協助安置，而不是要求染疫外傭立即離開住所。安德里亦促請政府亦應預留一些隔離設施，優先安置無家可歸的人，「你要患者唔出街，都要搵返個地方比佢哋住先得」。