疫情｜劏房夫婦雙染疫停工零收入：不獲安排入院冇恩恤津貼

第五波疫情重創巿道及就業巿場，然而政府資助不到位，未能及時救助基層。有劏房,家庭經社區檢測證實陽性，大半個月以來，衞生署沒有回覆及安排入院，留家抗疫期間「冇人理、冇人管、冇人問」三不管狀況，僅靠團體給予食物救濟，目前全家已手停口停近一個月，卻因未獲衞生署安排入院因無法申請5,000元恩恤現金津貼，擔心長期待業下會被業主迫遷，最終無家可歸，有關注團體指恩恤現金津貼定義太窄，「50宗申請只有兩宗獲批」，促請政府重新檢視相關政策，急基層之所急。



共居劏房 丈夫先染疫再感染妻子

47歲劉小姐與丈夫以4,200租住北河街一個唐七樓百多呎劏房單位，她本身任職食環署街巿安心出行外判工，丈夫亦在廣華醫院擴建地盤擔任裝修工，生活有基本保障，但至2月初開始，丈夫工作的地方出現確診個案，要求所有員工進行社區檢測，丈夫上月11日開始出現發燒、咳血、肚瀉等病癥，同日到楓樹街流動採樣亭檢測，7日後才證實為陽性，她亦於同月13日開始有流鼻水及咳漱等癥狀，同日檢測後，23日才有短訊回覆確診，夫婦擔心感染其他人，上月中已開始留在家中養病其間丈夫病情越來越差，試過心絞痛，曾一度前往明愛醫院求診，但見到急症室架設大量帳篷，或要度過數晚才能入院，打消念頭回家。

當時丈夫未知已感染妻子的情況下，擔心劏房單位間隔太差，房間與客廳之間靠一道開孔的木牆隔開，無法有效分隔感染者或密切接觸者起居生活，一度打算執被鋪流連公園，但被妻子所阻，「個陣得攝氏六、七度，又落雨又大風，我唔忍心，要死就一齊死。」最終亦告雙雙染疫。

自從兩人染病後，衞生署僅短訊回覆確診，直至今日從沒有進一步安排，結果夫婦不敢出街，屢次致電衞生署及醫管局熱線數百次亦未能打通，只到政府指定診所求診，獲派基本藥物，幾乎陷入斷糧之際，再致電東華三院居家抗疫熱線及向社協求助，獲得即食麵、罐頭及乾糧支撐半個月的伙食，同時獲派快速檢測包定期檢測，最近2日結果由陽轉陰，已遞交樽仔進行深喉唾液檢測，希望盡快復工。

聽政府勸喻但冇人理、冇人管、冇人問

她指夫婦多年來努力打工不求政府補貼，唯一申請過輪候公屋逾3年的現金津貼，獲資助為期半年、每月2,200元的資助，染病後亦聽政府呼籲盡量留在家中休養，惟出事後竟是「冇人理、冇人管、冇人問」，夫婦手停口停近一個月，兩人日薪出糧沒有任何收入，又遇上母親跌傷腰及頸椎需花數萬元進行手術，才想到向社署申請5,000元一筆過恩恤現金津貼支付租金，惟被告知因未獲安排入院而不符資格，對此感到失望。「我哋唔係博同情，但係密切接觸者去咗方艙醫院都有得申請，我哋聽政府講，冇出去等咗咁多日，結果又係咁捱，香港人真係好慘，冇享受過醫院福利，剩係收到一張十幾日的病假紙，散工冇福利有咩用，政府根本唔重視生活喺低層嘅巿民。」

另一名任職清潔、保安散工的陳小姐，與同屋14位房客共居三房一廳的單位，兩星期前經以為患傷風感冒前往賽馬會診所求診，結果新冠病毒呈陽性，擔心被房東趕走，長期戴口罩及求助社協，社協派發15個快速檢測包予全屋住客檢測，證實除陳小姐外尚有2名住客染疫，源頭不明，最終通報衞生署，其中一名住客自行遷出，另一名住客獲安排入院，陳小姐等候兩星期後檢測結果由陽轉陰，衞生署始發放4條手帶要求同屋住客留家隔離，令她無法理解衞生署的做法，「4條手帶究竟畀邊個？我定係其他住客？」

社協：50宗申請只有兩宗獲批

為相關個案提供協助的社協幹事胡加沂表示，政府支援抗疫措施一直呈滯後，例如社署為染疫人士提供一筆過5,000元恩恤津貼，大部分人因公院爆煲，不獲安排入院而無法申請，「前線同事接觸有申請過的50宗個案，只有兩宗獲批，而成功個案都係2月初申請。」可見申請條件過份狹窄，建議放寬至申報網上平台後由政府抽查，同時收緊至必需接受資產申報審查，集中資源幫助基層，另一方面政府亦要向人流密集的高危行業如保安、清潔及飲食業等行業，提供消毒指引，否則工友返工如「俄羅斯輪盤咁唔知幾時中招，一染疫就有好一段時間唔使返工，手停口停。」

現時社署容許新冠狀病毒病患者申請恩恤現金津貼，向每名合資格人士派放一筆過港幣5,000元的津貼，毋須特定資產審查，但申請人需獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染2019冠狀病毒病的香港居民；及現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療2019冠狀病毒病而面對經濟困難。