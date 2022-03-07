李嘉誠基金會支援私院加碼1000萬元　另捐500萬予院舍：風雨同路

新冠肺炎疫情持續，為協助減輕公營醫療系統壓力，李嘉誠基金會早前推出支援私家醫院計劃，並於今日（7日）宣布，參與計劃的私家醫院再新增兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道），而基金會再增加資助1,000萬港元，以支援公立醫院非常緊急之轉介個案。此外，基金會亦即時向六間護老院舍共捐贈500萬元，協助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。



李嘉誠基金會支援私家醫院計劃再新增兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道）參與。（資料圖片）

李嘉誠基金會表示，自2月19日宣布支援私家醫院接收公立醫院轉介病人後，各區公立醫院已陸續轉介不同病人至參與的私家醫院，目前資助的四類主要服務包括冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。

當中已資助的緊急個案例子，包括從伊利沙伯醫院轉介初生嬰兒至同區的聖德肋撒醫院，以騰空伊院病床予感染新冠病毒的嬰兒；從東區醫院轉移癌症病人至養和醫院接受同等治療， 以騰空東區醫院病床接收緊急新冠病毒病患；從瑪麗醫院轉介需定時輸血的病人至港怡醫院，以騰空瑪麗醫院的日間病房，接收相對嚴重的新冠病毒病人。

基金會又指，在疫情嚴峻之際，感謝一群在護老院舍堅守崗位的護理及工作人員，在基金會長期資助的六間院舍中，有部份職工受社區感染，人手緊張。為了協助院舍應付突如其來增加的開支和度過疫境，基金會即時向六間院舍共捐贈500萬元，協助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。受惠的六間院舍分別為佛教李嘉誠護理安老院、佛教李莊月明護養院、佛教寶靜安老院、佛教寶靜護理安老院、明愛李嘉誠護理安老院及聖公會李嘉誠護理安老院。基金會主席李嘉誠先生則表示，「惡疫當前，風雨同路，必能度脱苦厄。」