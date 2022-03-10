疫情｜置地撥款1,500萬助抗疫　夥NGO向弱勢社群派20萬份熱食

本港疫情嚴峻，市民處於水深火熱之中，近日再有企業撥款扶助弱勢社群。置地公司今日（10日） 宣布推出一系列措施，全力支援旗下租戶及基層市民，包括注資1,500萬港元到「置地公司家基金」，幫助非政府機構為弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、快速測試包與防疫用品等，另外更向租戶提供租金減免，協助他們共度時艱。



置地公司表示，為協助應對疫情，向「家基金」注資1,500萬港元協助社區抗疫。首階段500萬港元資金已獲投放，「家基金」將與30間非政府機構（NGO）合作，如保良局、膳心連等，為全港超過7.2萬位有需要人士提供熱食、食物及其他防疫物資，包括派發近20萬份熱食及6,000份食物包，另外亦會為機構的前線福利工作人員提供5,000套個人防護裝備。

置地公司今日（10日）宣佈注資1,500萬港元到「家基金」，幫助非政府機構為弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。（置地公司提供圖片）

除了派發物資外 ，置地公司亦推出面向租戶及員工的「特別捐款配對計劃」，即旗下的員工或租戶捐款給保良局及膳心連時，置地公司同樣會捐款，並由原來的「一對一」增至「一點五對一」，例如公司會捐1,500港元配對1,000港元捐款，計劃將即時生效，為保良局及膳心連的抗疫緊急支援計劃提供支援。

提高對租戶的支援 停業期間免租

不少行業因疫情受到嚴重打擊，自2020年初至2021年12月期間，置地為租戶提供超過4.2億港元租金寛減，在第五波疫情的衝擊下，置地宣布因政府防疫措施而不能營業的租戶，在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免；餐飲業租戶於2022年1月起至6月30日期間只需按營業額比例支付租金。

在第五波疫情的衝擊下，置地宣布因政府防疫措施而不能營業的租戶，在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免；餐飲業租戶於2022年1月起至6月30日期間只需按營業額比例支付租金。（置地公司提供圖片）

而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定，置地亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。此外，置地亦容許彈性營業時間以解決人手不足之問題、推出額外措施推動其外賣業務，和推出大型推廣計劃，增加商場人流並刺激餐飲消費。

置地公司行政總裁黃友忠表示，對香港市民與企業在疫情下面對的挑戰身同感受，希望透過與不同的非政府機構合作，為租戶提供即時及全面的租金寬減措施，期望可出一分力，幫助紓緩本港企業及社區所面對的困難。